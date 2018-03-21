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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Suriye’ye motorin ve mermer taşı ihracatı

Suriye’ye motorin ve mermer taşı ihracatı

Cilvegözü Gümrük Kapısı

Güvenli Bölge Motorin Hanlı 

-Giriş yapan tırlar
-Detaylar
-Necmettin Zaroğlu röp

( HATAY ) - Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu: - "Zeytin Dalı Harekatı’nda, Afrin’in terörden arındırılması ile Türkiye sınırına yakın bölgelere yapılan ihracatta artış yaşandı" - "Oluşan güvenli bölgelerle birlikte artan ihracat Türkiye’nin ekonomisine önemli katkı sağlayacak" HATAY

- Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan Suriye’ye motorin, mermer taşı ve gıda maddeleri ihraç ediliyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinden tırlara yüklenen mermer taşları Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan Suriye tarafına geçiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nda, Afrin’in terörden arındırılması ile Türkiye sınırına yakın bölgelere yapılan ihracatta artış yaşandığını belirten Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, "Oluşan güvenli bölgelerle birlikte artan ihracat Türkiye’nin ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır” dedi.
Çeşitli ürünlerin ihraç edildiği Suriye’ye olan ticaretin ilerleyen günlerde daha da artacağını belirten Zaroğlu, “Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen mermer taşları Suriye’de inşaatlarda kullanılıyor. Bunun yanında motorin, patates, un, şeker, gıda maddeleri, makine sanayi ürünleri de ihraç edilen ürünler arasında yer alıyor. İstanbul’dan sonra en büyük nakliye ve lojistik sektörüne sahip olan Hatay’da, nakliyecilerde de hareketlilik yaşanıyor. Bölge Zeytin Dalı Harekatı ile daha da güvenli hale geldi. Dolayısıyla ihracatta artışlar meydana geldi. Tüccarın yanı sıra nakliye sektöründe de canlılık oldu. İlerleyen zamanda bölgemiz daha da hareketlenecektir” diye konuştu.

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