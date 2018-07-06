Suriye’ye ihracat sürüyor

-Tırların çıkışı detay

-Tırlar detay



( HATAY )- Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan Suriye’ye yılın ilk 6 ayında 55 bin tırlık ihracat yapıldı HATAY



- Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan Suriye’ye yılın ilk 6 ayında 55 bin TIR’lık ihracat yapıldı. İç savaşın yaşandığı Suriye’de güvenli bölgelere yapılan çeşitli ürünlerin ihracatı devam ediyor. Cilvegözü ile 4,5 km karşısında bulunan Suriye’nin Bab-El Hava Gümrük Kapısı arasında bulunan aktarma alanında boşaltılan yükler buradan da ülkedeki güvenli bölgelere sevk ediliyor. Bu yılın ilk 6 ayında Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan 55 bin tır ile yapılan ihracat sürerken, gönderilen ürünler arasında temel gıda maddeleri, inşaatlarda kullanılan demir, çimento, kullanılmış otomobil ve kamyonetler, giyim eşyaları, mefruşat, oto yedek parçaları ve ev aletleri ile mutfak malzemeleri bulunuyor.

