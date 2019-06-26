Şuhut'ta mermer süsleme sanatı fabrikası dualarla açıldı



- Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde özel bir firmaya ait mermer süsleme sanatı fabrikası düzenlenen tören ve yapılan dualarla hizmete açıldı. Açılış merasimine, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Belediye Başkan Vekili Mehmet Us, Afyonkarahisar İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam, Şuhut Müftüsü Ramazan Orhanlı, protokol üyeleri ve STK temsilcileri katıldı.

Açılış merasimini gerçekleştiren Kaymakam Kaya ve beraberindeki heyet, mermer süsleme sanatı fabrika personelleri ile ayaküstü hasbihal ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Akabinde fabrika birimleri gezildi. Mermer süsleme sanatı fabrikasında daha önce İŞKUR işbirliği ile yapılan mülakatı kazanan 23 kişi ise iş başı yaptı. İş başı yapan 23 işçi mesleklerini çok sevdiklerini belirtti.

(İHA-Y)

