Sucuk imalatına kadın eli değdi İzle

-ŞÜHEDA ÖNEN İLE RÖPORTAJ

-CEMİLE KAMAN İLE RÖPORTAJ

-SUCUK İMALATI GÖRÜNTÜLERİ

-SUCUK İMALATÇISI HAMZA ÖNEN İLE RÖPORTAJ

-MÜŞTERİ İSMAİL BAŞAL İLE RÖPORTAJ



( KÜTAHYA -ÖZEL)- Kurban Bayramı sonrası başlayan sucuk yapımına Simavlı kadınlar el attı KÜTAHYA



- Kütahya’nın Simav ilçesinde, yörenin organik baharat ve sarımsağının kullanılarak yapılan sucuk imalatına kadın eli değdi. Sucuk imalatçısı Hamza Önen’nin eşi Şüheda Önen, Kurban Bayramında eşine yardımcı olduğunu belirterek, sucuk imalatını severek yaptığından, bu işin zor olmadığını ifade etti.

Önen, “Müşterilerimiz eti getirdiklerinde baharatla karıştırıp dinlendiriyoruz. Baharatlı eti makineden geçirip bir gece beklettikten sonra, özel hazırlanan bağırsak içine dolduruyoruz” dedi.

Sucuk imalatına yardımcı olan Cemile Kaman, “Simav sucuğunun tüm malzemeleri organiktir. Lezzeti tartışılmaz” diye konuştu.

Sucuk imalatçısı Hamza Önen, Simav sucuğunun doğal olarak, hiçbir kimyasal katkı kullanılmadan imal edildiğini, karışımında kaya tuzu kullanıldığını ifade etti.

Önen, “Sucuk yapımı için getirilen etler, öncelikle 24 saat soğutucu dolapta bekletilir. Organik olarak kullandığımız baharat ve sarımsak ile makinede çekme işlemi yapıyoruz. Simav sucuğunun lezzet farkı bu organik imalattan geliyor. Sarımsağı kendi tarlamızda yetiştiriyoruz. Organik malzeme kullandığımız için, ilçe dışından gelen müşterilerimizin bizi tercih ediyorlar. Toplu bir çalışmanın ürünü olan Simav sucuğuna çok emek veriyoruz” diye konuştu.

Sucuk yaptırmak için gelen İsmail Başal, kurban etinin hayır olarak dağıtımı yapıldıktan sonra, kendilerine kalanları organik malzeme kullanılan sucuk yaptırdıklarını belirtti.

Başal, “Simav’daki sucuk yapımında, kullanılan baharat ve malzemelere özen gösteriliyor, daha lezzetli oluyor. Simav sucuğunun kalitesini çok beğeniyorum, herkese tavsiye ediyorum” dedi.



