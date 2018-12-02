Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Son maaşıyla çiftlik kurdu, koli koli yumurta topluyor İzle

Son maaşıyla çiftlik kurdu, koli koli yumurta topluyor İzle

Çiftlikten detay

Yumurta Kuş Bakışı Asgari Ücret İnter 

-Tavuklardan detay
-Yaşlı adamın kaldığı yer
-Tavukların bakımı
-Yaşlı adamın tavuk sevmesi
-Tavuklara yem verilmesi
-Yumurta toplama
-Mehmet Uysal röportajı

( ANTALYA -ÖZEL)- İnternet üzerinden aldığı tavuklarla bir yılda üretime geçti ANTALYA

- Antalya’nın Aksu ilçesinde 1 yıl önce asgari ücretle çalıştığı otelden aldığı son maaşı ile 100 tavuk alarak çiftlik kuran 69 yaşındaki 5 çocuk babası girişimci Mehmet Uysal, bir yıl içerisinde tavuklarının da büyümesi ile koli koli yumurta topluyor. Antalya’nın Aksu ilçesi Macun Mahallesi’nde yaşayan 68 yaşındaki 5 çocuk babası Mehmet Uysal, yazın mevsimlik olarak çalıştığı otellerden kış aylarında sezon kapandığı için ayrıldı. Kışın yaklaşık 6 ay otellere çalışmaya gidemeyen Uysal, kendisine yeni bir ekmek kapısı aradı. 1 yıl önce Kasım ayında çalıştığı otelden ayrılan ve son maaşı olan bin 600 TL’ye internet üzerinden 100 tane tavuk alan Uysal, kendisine orman içerisinde küçük bir çiftlik kurdu. Burada yaklaşık 1 yıldır büyüttüğü tavuklardan günlük yumurta almaya başlayan Uysal, aradan geçen bir yılın ardından tavuklarının da büyümesi ile kümeslerden koli koli yumurta topluyor. "Tavuklarımın yumurtasına çok talep var" Uysal, kuş bakışı görünüme sahip bir konumda olan çiftliğinden orman ve arazi yangınlarını da anında görerek itfaiyeye haber veriyor. Tavuklarına her gün çocuğu gibi ilgi gösteren Uysal, "Yaz aylarında otelde çalışıyordum. Son maaşıma internet üzerinden tavuk aldım. Başka bir gelirim yok. Orman içerisinde kendime küçük bir çiftlik yaptım. Kimseye zararımız da yok. Bir duman gördüm mü hemen itfaiyeye haber veriyorum. Tavuklarımın yumurtasına çok talep var. Bir çok kişi sıraya geçti. Bir çok kişi benim yumurtamı dört gözle bekliyor. " dedi.

İlgili Foto Galeriler
Kuş Bakışı İnanılmaz ManzaralarKuş Bakışı İnanılmaz Manzaralar
Hüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete DoyuracakHüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete Doyuracak
Yerli Bomba Atarlar Kışla YolundaYerli Bomba Atarlar Kışla Yolunda
Akçakoca'da Balıkçılar Karadeniz'den 40 Ton Palamutla DöndüAkçakoca'da Balıkçılar Karadeniz'den 40 Ton Palamutla Döndü
Balıkçılar Vira Bismillah Dedi Kasalar Hamsiyle DolduBalıkçılar Vira Bismillah Dedi Kasalar Hamsiyle Doldu
Türk Yapımı Milli Tüfek ABD'nin Tahtını SarsacakTürk Yapımı Milli Tüfek ABD'nin Tahtını Sarsacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı