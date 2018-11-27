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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Somali'deki kamplar güneş enerjisiyle ışığa kavuşuyor - MOGADİŞU

Somali'deki kamplar güneş enerjisiyle ışığa kavuşuyor - MOGADİŞU



: - Mogadişu 'da çadır ve barakalardan oluşan Şebelli sığınmacı kampı - Şebelli sığınmacı kampında kalan kadın ve çocuklar - Bir grup gencin kampa güneş enerjisi depolama sistemi getirmesi ve kamptakilere sistemi çalıştırarak göstermesi - Kampta kalan bir çocuğun ders çalışması - Şirketin müdürü Halid Ahmed ile röportaj - Şebelli sığınmacı kampında yaşayan Somalili Meryeme Mahmud ile röportaj - Şebelli sığınmacı kampında yaşayan Somalili anne Saadet İbrahim ile röportajSomali'nin başkenti Mogadişu 'daki sığınmacı kampında elektriği olmayan iç göçmenler, geceleri güneş enerjisiyle ışığa kavuşuyor. Mogadişu 'nun kırsal kesimlerinde çadır ve barakalardan oluşan kamplar gece karanlığa boğuluyor. Sadece bazı yollarda sokak lambası yer alırken, evlerde ışık ve elektrik bulunmuyor.Bu durum akşam saatlerinden itibaren iç göçmenlerin birçok faaliyetini kısıtlıyor. Buna çözüm arayan bir grup genç, çözümü kamplara güneş enerjisi getirmekte buldu.Kamplara güneş enerjisi getirmek için girişim başlatan bir grup genç, yerel bir şirketle iletişime geçti. Şirketi harekete geçiren gençler, bu şekilde kamplara güneş enerjisi gelmesi için ön ayak oldu.Şirket, bunun ardından iç göçmenlere 5 dolara kadar uygun fiyatlarla ve ailenin durumuna göre taksitlendirme seçenekleriyle güneş enerjisi alma imkanı sağladı.Şirketin müdürü Halid Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamplarda ülkenin içinde bulunduğu durum nedeniyle yerlerinden olan ve zaman zaman yer değiştiren, yerleşik olmayan iç göçmenler için elektriğe alternatif en uygun olanın güneş enerjisi olduğunu belirtti.
Ahmed bu nedenle gençlerin başlattığı girişimle, uygun imkanlarla her haneyi elektriğe kavuşturmaya çalıştıklarını ifade etti.
Şebelli sığınmacı kampında yaşayan Somalili Meryeme Mahmud, kampın güneş battıktan sonra karanlığa boğulduğunu, uygun fiyatla güneş enerjisi satın aldıklarını ve bu sayede karanlıktan kurtulduklarını belirtti.
Mahmud, "Akşamları ışığımız yoktu. Bütün işlerimizi güneş batmadan halletmek zorundaydık. Ama şimdi akşam da işlerimizi yapabiliyoruz." dedi.
- Çocukların eğitimini etkiliyorKamplardaki elektrik sorunu günlük sıkıntıların yanı sıra çocukların eğitim hayatını da olumsuz etkiliyor.Somalili anne Saadet İbrahim, dört çocuğu olduğunu, çocukların akşam ders çalışamadığını, yalnızca gün ışığında imkan buldukları kadar ders yapabildiklerini belirtti.
İbrahim, düşük fiyatla güneş enerjisi aldıktan sonra çocuklarının eğitime yeterli zamanı ayırabildiğini söyledi.

Güneş Enerjisi Sığınmacı Sokak Lambası Eğitim Hayatı Gün Işığı 

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