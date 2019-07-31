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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Soma'da kurban pazarlarında hareketlik başladı - MANİSA

Soma'da kurban pazarlarında hareketlik başladı - MANİSA

- Soma'da kurban pazarlarında hareketlik başladı - Hayvan pazarından kurbanlık görüntüleri - Kurbanlık alanlardan detaySoma'da kurban pazarlarında hareketlik başladıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Soma ilçesinde kurulan kurbanlık pazarlarında hareketlilik başladı.
Soma Yırca Mahallesinde bulunan ve 17 dönüm alan üzerinde kurulu olan kapalı hayvan pazarında satışa sunulan kurbanlıklara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.Besiciler ile vatandaşlar arasında yoğun pazarlıkların yaşandığı pazarda büyükbaş hayvanlar 6 bin - 12 bin lira, küçükbaş hayvanlar ise bin ile bin 800 lira arasında alıcı buluyor.Besicilerden Hüseyin Demirkol, Bergama’da besledikleri büyükbaş hayvanları satmak için pazara geldiklerini, 6 hayvandan 4’ünü gün içinde sattığını söyledi.

Demirkol fiyatların geçen yıl ile aynı olduğunu dile getirdi.Besici Mehmet Yeşil de Ağrı’dan getirdiği 100 küçükbaş hayvanı satmak için pazara geldiğini, ilginin giderek arttığını ifade etti.
Kurbanlık almaya gelen vatandaşlardan Sürmeli Dalyaprak ise 5 hissedar olarak 490 kiloluk büyükbaş kurbanlığı 10 bin 250 liraya aldıklarını söyleyerek, "Fiyatlar geçen yıla oranla hemen hemen aynı. Çok bir değişiklik yok." dedi.

Büyükbaş Hayvanlar Hayvan Pazarı Büyükbaş Hayvan Hayvan 

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