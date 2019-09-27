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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Soma'da 75 kişilik geçici işe 700 başvuru

Soma'da 75 kişilik geçici işe 700 başvuru

-mülakat sırasından görüntü

Güvenlik Görevlisi Kazancı Misyon Şili Kullar 

--yoğunluktan görüntü
--İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Can röp

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Soma ilçesinde Toplum Yararına Çalışma (TYP) programı kapsamında okullarda çalıştırılmak üzere İŞKUR ile Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 75 kişilik alım için mülakat yapıldı. 75 kişilik alıma 700 kişinin başvurduğu açıklandı.Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 9 ay çalıştırılmak üzere okullara hizmetli, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı için mülakat yapıldı. Soma Öğretmenevi'ndeki mülakatlar İŞKUR ve Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden oluşan komisyon tarafından yapıldı. Başvurularda hane başı kazancın 3 bin 500 liranın altında kalma şartının ön planda olduğu belirtilirken, işe ihtiyaç sahiplerinin alınması için böyle bir yol izlendiği kaydedildi. Mülakat sonuçlarının ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi.

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