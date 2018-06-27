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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Soğan hasadı sürüyor - AMASYA

Soğan hasadı sürüyor - AMASYA

- Soğan tarlasından görüntüler - Soğan hasadı yapan tarım işçilerin çalışmalarından detaylar - Çuvalda soğan görüntüleri Amasya 'da soğan hasadı sürüyor - Türkiye'nin önemli soğan üretim merkezlerinden Amasya 'da hasat devam ediyor - Amasya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baş:"İl genelinde yaklaşık 400 bin ton üretimimiz var. Bu sene dönüm başına verimimiz ortalama 5 ton"AMASYA (AA) - Türkiye'nin önemli soğan üretim merkezlerinden Amasya 'da üreticiler, hasada devam ediyor.Türkiye'nin soğan ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Amasya 'da çiftçiler, soğan hasadını sürdürüyor. Amasya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl diğer bölgelerde yaşanan aşırı yağışların soğan üretimini olumsuz etkilediğini, market ve pazarlarda fiyatının 6 liraya kadar çıktığını söyledi.

Amasya 'nın soğan üretimi açısından önemli bir merkez olduğuna işaret eden Baş, "İl genelinde yaklaşık 400 bin ton üretimimiz var. Bu sene dönüm başına verimimiz ortalama 5 ton. Bazı tarlalarda çiftçilerimiz daha fazla da ürün alıyor." dedi.
Üreticiler de bu yıl soğan üretiminin yüksek olduğunu, fiyatların yükselmesinin aşırı yağış, hasat döneminin gecikmesi ve fırsatçılıktan kaynaklandığını ifade ederek, fiyatların birkaç hafta içinde normale döneceğini düşündüklerini aktardı.

Asad Market Tarım Muhabir Aşırı Yağış 

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