Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Soğan depolarında denetim (1) - ANKARA

Soğan depolarında denetim (1) - ANKARA

- Soğan fiyatlarındaki spekülatif hareketlilik - Soğan depolarında denetim - Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleriSoğan depolarında denetim - Hazine ve Maliye Bakanlığı ekiplerince, soğan fiyatlarındaki spekülatif hareketlilik nedeniyle Polatlı'da denetim yapıldı - Toptancı hali, soğan depoları ve nakliye kamyonlarına yönelik denetimlerde, fiili stok tespit edildi, hasat döneminden itibaren soğanın alış ve satış fiyatlarıyla spekülatif fiyat gelişmelerinin yaşandığı son dönemdeki alış ve satış fiyatları incelendiANKARA (AA) – Hazine ve Maliye Bakanlığı ekiplerince, soğan fiyatlarındaki spekülatif hareketlilik nedeniyle, önemli soğan üretim merkezlerinden Polatlı'da toptancı hali, soğan depoları ve nakliye kamyonları denetlendi.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın talimatıyla Ankara Vergi Dairesi ekiplerince, son 2 günde ilçede yapılan denetimlerde, soğan depolarının büyük bölümünün kapalı olduğu ve soğan satışı yapılmadığı tespit edildi.Bunun üzerine daha kapsamlı bir çalışma için harekete geçen ekipler, bugün de toptancı hali, nakliye kamyonları, soğan üretiminin yapıldığı köyler ve soğan depolarında denetimlerde bulundu.Soğan taşıyan kamyonlarda sevk irsaliyesi ve müstahsil makbuzu incelendi. Kapalı depolarının sahipleri çağırtılarak, kapıları açtırıldı.Soğan depolarında fiili stok tespit edildi, ürün miktarları belirlendi. Depo denetimlerinde, hasat döneminden itibaren soğanın alış ve satış fiyatları ile spekülatif fiyat gelişmelerinin yaşandığı son dönemdeki alış ve satış fiyatları incelendi. Evrak denetimi yapıldı.Denetim sonuçları, vergi incelemeleri için veri teşkil edecek, gerekli bilgiler Ticaret Bakanlığı ile de paylaşılacak.Ekiplerin Polatlı bölgesine yönelik denetimlerinin aralıksız süreceği belirtildi.

Toptancı Hali Gesi Harekete Geç 

İlgili Foto Galeriler
Hüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete DoyuracakHüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete Doyuracak
Yerli Bomba Atarlar Kışla YolundaYerli Bomba Atarlar Kışla Yolunda
Akçakoca'da Balıkçılar Karadeniz'den 40 Ton Palamutla DöndüAkçakoca'da Balıkçılar Karadeniz'den 40 Ton Palamutla Döndü
Balıkçılar Vira Bismillah Dedi Kasalar Hamsiyle DolduBalıkçılar Vira Bismillah Dedi Kasalar Hamsiyle Doldu
Türk Yapımı Milli Tüfek ABD'nin Tahtını SarsacakTürk Yapımı Milli Tüfek ABD'nin Tahtını Sarsacak
Katardan Türkiyeye 15 Milyar Dolarlık YatırımKatardan Türkiyeye 15 Milyar Dolarlık Yatırım
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı