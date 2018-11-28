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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Siverekli arıcıların ürettikleri bal ellerinde kaldı

Siverekli arıcıların ürettikleri bal ellerinde kaldı

Arılar

Market Bal Üretimi Gündüzler Batın Irak 

-Arı kovanları
-Arı kovanlarından çıkarılan petekler
-Baldan görüntü
-Siverek-Viranşehir Bal Üretimi Birliği levhası
-Siverek Viranşehir Bal Üreticileri Birliği Başkanı Sinan Uçar röportajı

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde geçimini arıcılıkla sağlayan bal üreticilerinin ürettiği bal ellerinde kaldı. Her yıl bin bir zahmetle çalışarak kaliteli bal üreten Siverekli aracılar, ürettikleri balı satacak Pazar bulmadıklarını iddia etti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Siverek-Viranşehir Bal Üreticileri Birliği Başkanı Sinan Uçar, ‘Bu yıl üretilen balların yüzde yetmişinin üreticinin elinde kaldığını’ söyledi.

Sinan Uçar sağlıklı bir pazar bulunmadığı takdirde, arıcılıkla uğraşan vatandaşların bu işi bırakacağını iddia ederek, “2012 den beridir birliğin başkanlığını yapmaktayım. Yaklaşık 200 üyemiz bulunmakta. Bu sene yaşadığımız en büyük sıkıntı ürettiğimiz balı satacak bir pazar bulamayışımızdır” dedi.
Üretilen balların yüzde yetmişi elde kaldı Siverek’te yaklaşık bin ton bal üretildiğini ve bu ballardan yüzde yetmişinin üreticinin elinde kaldığını vurgulayan Uçar, sözlerine şöyle devam etti: "Şu an itibariyle üyelerimizin ürettiği balın yüzde yetmişi ellerinde kaldı. Maalesef bunu satamıyorlar. En büyük sorunumuz bu. Bununla ilgili yetkililerin beklentimiz bu işe bir çare bulmaları. Bal üreticileri her sene başından beri, yani ocak şubat aylarından beridir yayla yayla, il il gezerek, gecelerini gündüzlerine katarak bal üretimi yapmak için emek ve para harcıyorlar. Bu masrafları karşılamak için şahıslardan ve bankalardan borç para alıyorlar. Elde ettikleri balı da satamayınca ciddi bir şekilde mağdur duruma düşüyorlar. Borçlarını ödeyemiyorlar. Geçimlerini sağlayamıyorlar. Yani şu an elimiz kolumuz bağlı çaresiz bir şekilde bekliyoruz. Siverek’te yaklaşık olarak yılda bin ton bal üretilmekte ve elde edilen ballar da maalesef depolarda ve kiralanan ambarlarda kaldı. En büyük sorunumuz şu an pazar sorunu.” Bal içinde bir taban fiyat talebi Siverek-Viranşehir Bal Üreticileri Başkanı Sinan Uçar, yetkililerden, fındık, fıstık ve çay gibi ürünlerde olduğu gibi balda da bir taban fiyat belirlenmesini istedi. Uçar, "Bizim yetkililerden beklediğimiz tek şey nasıl ki fındığın, fıstığın, çayın, şekerin, hububatın bir taban fiyatı varsa balında bir taban fiyatının oluşturulması. Biz şuan ellerimizdeki balın kilosunu 8-9 TL gibi komik bir fiyatla satmaya çalışıyoruz. Bizim bu fiyata sattığımız balı marketlerde sorduğumuzda 45 TL gibi bir rakam söylüyorlar. Arıcılarımız şu an ballarından verim alamayınca arıları başıboş bıraktılar. Bu da arıların sayıca azalmasına sebep olmaktadır. Zaten son yıllarda Türkiye’de yapılan araştırmalarda mevcut bal arılarının yüzde ellisi yok olmuş. Korkarım ki ilkbahara kadar bu rakam daha korkunç bir artış gösterebilir. Bu da maalesef sektörümüzün büyük bir kaybıdır. Şu an Türkiye olarak bal üretiminde dünyada ikinci sıralardayız. Yetkililerden şu an beklentimiz bu işe bir çare bulmalarıdır" diye konuştu.

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