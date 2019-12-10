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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Sivas'ta üretilen peynirler, 15 ülkeye ihraç ediliyor Haberi

Sivas'ta üretilen peynirler, 15 ülkeye ihraç ediliyor Haberi

-peynir yapımı detay

İngiltere Süt Ürünleri Dolar Gesi İsrail 

--Er ile röportaj

( SİVAS - ÖZEL)- Sivas’ta üretilen peynirler, İngiltere başta olmak üzere 15 ülkeye ihraç ediliyor SİVAS

- Sivas’ta üretilen peynirler, İngiltere başta olmak üzere 15 ülkeye ihraç ediliyor. Sivas’ta Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 10 bin metrekare alana kurulu ve 1993 yılından beri süt ve süt ürünleri üretimi yapan işletmede üretilen peynirler, Dünya’nın dört bir yanına satıyor. Firma 2016 yılından bu yana ürettiği peynirleri; İngiltere, Irak, İsrail, Tayland, Tayvan, Singapur, Endonezya ve Malezya başta olmak üzere 15 ülkeye ihraç ediyor. Sivas'ta üretilen Mozerrella peyniri de bu ülkelerde pişirilen pizzalara lezzet katıyor. Firmanın 2020 yılı peynir ihracatı hedefi ise 8 Milyon dolar. Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Cemal Er, “Pizza peynirinin üretimine 2016 yılında başladık. 2016 yılında ilk ihracatımıza İngiltere olmak üzere Irak, İsrail, Tayland, Tayvan, Singapur, Endonezya ve Malezya’ya ile başladık. Şuan ağırlıkla ihracatını yaptığımız 2 ülke var, Tayland ve İsrail. Buradan İsrail’e Hakkari peyniri ihracatı yapıyoruz. Tayland’a da pizza peyniri ihracatı yapıyoruz. Önümüzdeki yıl itibari ile yaklaşık olarak 8 milyon dolarlık peynir ihracatımızı gerçekleştirmiş olacağız“dedi.

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