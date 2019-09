Sivas’ı Ankara’ya bağlayacak hızlı tren direkleri Diyarbakır’da üretiliyor

-Fabrikda üretimi yapılan direkler

-Recep Özekinci konuşması

-Genel ve detay görüntü



( DİYARBAKIR - ÖZEL)- Mina Galvaniz İcra Kurulu Başkanı Recep Özekinci:- “Hızlı trenin bir an evvel Sivas’a kavuşması için çaba gösteriyoruz” DİYARBAKIR



- Sivas'ı Ankara’ya bağlayacak hızlı tren projesi ile ilgili olarak tüm çalışmalar devam ederken, projenin direkleri Diyarbakır'da üretilmeye başlandı. Çalışma hakkında bilgi veren Mina Galvaniz İcra Kurulu Başkanı Recep Özekinci, "Diyarbakır’ımızda direkleri imal edip hızlı trenin bir an evvel Sivas’a ulaşması için çaba gösteriyoruz” dedi.

Sivas’ı Ankara’ya bağlayacak hızlı tren projesi ile ilgili olarak tüm çalışmalar devam ederken, hızlı trenin geçişinde kullanılacak direkler Diyarbakır’da üretiliyor. Söz konusu direklerin üretimi yapılan ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan fabrikada hummalı çalışma sürerken, yapılan çalışmalarla ile ilgili olarak bilgi veren Mina Galvaniz İcra Kurulu Başkanı Recep Özekinci, hızlı trenin Sivas’a kavuşması için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.



Özekinci, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Sivaslı hemşehrilerimize hızlı tren müjdesi verdi. Bizde Mina Galvaniz olarak bu hızlı trenlerin kataner direklerini yani hızlı trenin geçişinde kullanılacak direkleri üretiyoruz fabrikamızda ve başarılı mühendis ekibimiz ve yaptığımız AR-GE çalışmalar ile bu ürünlerimiz testten geçti. Şuanda hızlı bir şekilde bu direklerimizi imal edip hızlı trenin bir an evvel Sivas'a kavuşması için bizde çaba gösteriyoruz” dedi.

"Diyarbakır'ın başarılarına başarı katacağız" Şirket olarak marka değerine de çok önem verdiklerinin altını çizen Özekinci, “Marka değeri bizim için çok önemlidir. Yapmış olduğumuz fuarlar bizim için çok önemli. Biz sanayici olarak gerçekten ülkemizde katma değer ürünler üretmek istiyoruz. Diğer sanayici paydaşlarımız da bunu çok istiyor. Hep beraber burada istihdam oluşturup, ürettiğimiz ürünler ve yaptığımız çalışmalarla Diyarbakır'ı bir marka haline getireceğiz. Diyarbakır'ın başarılarına başarı katacağız. Diyarbakır’da çok iyi şeyler yapacağız ve Diyarbakır'a hep beraber büyük bir katkı sunacağız” diye konuştu.

(SI-YRT-