Şirket kuranlarda 'tek nokta' memnuniyeti - ANKARA
Şirket kuranlarda "tek nokta" memnuniyeti - ANKARA
: - Ankara Ticaret Odası hizmet birimi genel görüntü - Çalışanların vatandaşlarla ilgilenmesi - Başvuru yapan Kutay Dündar'ın konuşması - Başvuru yapan Selami Koç'un konuşması - Başvuru yapanlardan genel görüntü - Ankara Ticaret Sicili Müdürü Karadavut'un konuşması - "Tek nokta" uygulamasıyla 30 dakikada şirket kurma imkanını elde eden girişimciler, bürokrasi ve masrafları azaltan sistemden duydukları memnuniyeti ifade etti - Ankara Ticaret Sicili Müdürü Karadavut: - "Şirket kuracaklar bize geliyor. Tüm işlemleri 30 - 35 dakikada yapıyoruz"ANKARA (AA) - "Tek nokta" uygulamasıyla 30 dakikada şirket kurma imkanına kavuşan girişimciler, bürokrasi ve masrafları azaltan sistemden duydukları memnuniyeti belirtti. Ankara Ticaret Odası (ATO) bünyesinde hizmet veren Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğünde şirket kuruluşu işlemlerini gerçekleştiren girişimciler, yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla 15 Mart'ta hayata geçirilen "tek nokta" uygulamasından yararlanıyor.İmza tasdiki, imza beyanı ve defter açılış onayları gibi işlemleri "tek noktada" yapan girişimciler, 30 dakikada şirketini kuruyor. Ankara Ticaret Sicili Müdürü Can Karadavut da "tek nokta" uygulamasına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden şirket kuracakların birçok yere başvurması gerektiğine dikkati çekti. Karadavut, "Artık şirket kuracaklar sadece bize geliyor, biz evrakı inceliyoruz, imzasını alıyoruz. Tescilden sonra defterden de tasdik ediyoruz. Tüm işlemleri 30 - 35 dakikada yapıyoruz." diye konuştu. Karadavut, söz konusu uygulamayla şirket kurmak için başvurulması gereken yerlerin 7 noktadan tek noktaya indiğini, bunun kendileri için yeni bir şey olduğunu ancak herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını bildirdi. - "Yabancı yatırımcılara da kolaylık sağladı"Tek nokta uygulamasının yabancı yatırımcılar için de kolaylık sağladığına değinen Karadavut, şu bilgileri paylaştı:"Şirket kurmak eskiden yabancı yatırımcılar için de çok meşakkatliydi. Apostilli evrak dediğimiz bir evrak var. Hem maddi anlamda çok sıkıntı yaratıyor hem de onaylanması zor. Elçilikler kanalıyla alınıyor, biz burada tercüman vasıtasıyla anında hemen imzalarını alıyoruz. 15 Mart'tan bu yana yaklaşık 7 - 8 yabancı şirket kuruldu. Ama aslında bu az bir sayı çünkü mart ayı genel kurul ayı olduğu için çok fazla şirket kuruluşu olmaz. Onlar da önümüzdeki aylarda daha sık geleceklerdir." - Süre de masraflar da azaldıŞirket kuruluşu için Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğüne gelen vatandaşlar, hem işlemlerinin hızlı yapılmasından hem de ücretlerdeki azalıştan memnun olduklarını dile getirdi.Kutay Dündar, 13 yıldır ticaret yaptığını, önceden şirket kurma işlemlerinin uzun sürdüğünü belirterek, "Noterde bekleme, yoklama gibi işlemler bir haftadan fazla zamanımızı alıyordu ve işlerimizin aksamasına sebep oluyordu. Uygulamadan önce şirket kurmak için notere gitmek zorunda kalmıştım. Sıkıcı bir süreç noter ortamı, 3 saat noterde bekliyordum. Şimdi buraya girmemiz ve çıkmamız yarım saati geçmedi. Şirketimiz kuruldu, yetkililere teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.Dündar, şirket kuruluşunda "tek nokta" uygulamasının masrafları da azalttığına dikkati çekerek, "Önceden şirketimizi kurarken ciddi bir masrafla karşılaşıyorduk. Bürokrasinin ve masrafların azalması bir esnafın isteyeceği en güzel şey." değerlendirmesinde bulundu.Selami Koç da şirket kurmanın kolaylaştığına işaret ederek, "Önceden şirket kurmak zordu. Bankaya para yatırıyorduk, o para bir hafta 10 gün orada bekliyordu. Şimdi o sıkıntılar bitti. Bir günde işimizi halledebiliyoruz. Çok güzel oldu, yeni sistemden memnunuz." dedi.