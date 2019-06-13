Sinop’ta kiraz hasadı başladı

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( SİNOP ) SİNOP



- Sinop’ta 2019 yılı kiraz hasadı, Erfelek’e bağlı Akçaçam köyünde başladı.

Erfelek Akçaçam köyünde hasadına başlanan kiraz, tüketiciye 12 TL’den satılıyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Gülay Bostan, “Sabah saat 07.00’de hasat için kalkıyoruz. 21.00'e kadar topluyoruz. Emeği var bu işin. Hasat zamanımız 1, 1 buçuk ay sürüyor. İmece usulü akrabalarla topluyoruz. Hasat zamanının bitimi temmuzu bulur. Satışlarımız aşırı iyi değil, devamlı müşterilerimiz alıyor” dedi.

(OSM-SLH-

