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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sinop'ta hamsi yeniden tezgahlarda

Sinop'ta hamsi yeniden tezgahlarda

DRONE ILE GORUNTULER

Alamut 

-DETAYLAR
-ACIKLAMA

( SİNOP ) SİNOP

- Hava şartlarının etkisiyle kuzeye kaçan hamsi geri döndü ve Sinop’ta yeniden tezgahları süsledi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava şartları sebebiyle Karadeniz deyince akla gelen ve Sinop'un en önemli geçim kaynağı olan balıkçılık zor günler yaşadı. Balık avı yasağının kalkmasıyla Sinoplu vatandaşlar çok özlediği hamsiye kavuştu. Balık satıcısı Mert Kanal konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Palamudun olmamasına rağmen yine de fiyatlar uygun gözüküyor. Hamsimiz bugün geldi. Kilogramı 20 TL. Mezgitimiz 15, istavritimiz 10 TL. Farklı balıklarımız da var. Fiyatlarımız 10 TL ile 30-40 TL arası değişiyor. Satışlardan memnunuz ama, son derece memnun değiliz. Sezonda başladı.
Vatandaşlarımızın balığa ilgisi var ama biz yine de daha fazla olmasını temenni ederdik. Bunu da palamut’un olmamasına bağlıyoruz. Palamut olsa biraz daha hareketli olur. Biraz daha alım artar. Bol olduğu zaman fiyatlar biraz daha düşebilir. Onunda bize avantajları olabilir tabi. En çok tercih edilen hamsi ve mezgit balığımız” dedi.

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