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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Şimşek: 'Ülkemizin yüzde 5'in üzerinde büyümeyi sürdürmesi, dünyayla arayı çok hızla kapatmasına izin verecektir' - ANTALYA

Şimşek: 'Ülkemizin yüzde 5'in üzerinde büyümeyi sürdürmesi, dünyayla arayı çok hızla kapatmasına izin verecektir' - ANTALYA

Şimşek: "Ülkemizin yüzde 5'in üzerinde büyümeyi sürdürmesi, dünyayla arayı çok hızla kapatmasına izin verecektir" - ANTALYA - Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu - İş Zirvesi - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in konuşmasıANTALYA - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Antalya 'da düzenlenen Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu İş Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı. - 4 -

Dera 

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