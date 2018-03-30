Şimşek: 'Ülkemizin yüzde 5'in üzerinde büyümeyi sürdürmesi, dünyayla arayı çok hızla kapatmasına izin verecektir' - ANTALYA
Şimşek: "Ülkemizin yüzde 5'in üzerinde büyümeyi sürdürmesi, dünyayla arayı çok hızla kapatmasına izin verecektir" - ANTALYA - Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu - İş Zirvesi - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in konuşmasıANTALYA - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Antalya 'da düzenlenen Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu İş Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı. - 4 -