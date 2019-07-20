Simavlı vişne üreticisi dertli

-SİMAV ZİRAAT ODASI BAŞKANI KADİR BÜTÜNER İLE RÖPORTAJ

-VİŞNE ÜRETİCİSİ MEHMET BALCI İLE RÖPORTAJ

-SİMAV’IN VİŞNE MERKEZİ YAĞMURLAR KÖYÜ MUHTARI MAHMUT TURGUT İLE RÖPORTAJ

-VİŞNE ÜRETİCİSİ FATMA ATICI İLE RÖPORTAJ

-VİŞNE ALIM TOPTANCISI HAKAN ŞAHAN İLE RÖPORTAJ

-VİŞNE TOPLAMA MERKEZİ GÖRÜNTÜLERİ



( KÜTAHYA )- Vişne rekoltesinin ve fiyatının düşük olması Simavlı üreticileri çileden çıkardı KÜTAHYA



- Kütahya’nın Simav ilçesinde, vişne üretiminin ve alım fiyatlarının geçen yıla oranla düştüğü bildirildi.

2018 yılında 7 bin ton olarak gerçekleştirilen vişne üretiminin, bu yıl 5 bin tona düştüğü belirtildi. Simav Ziraat Odası başkanı Kadir Bütüner, “Vişne üreticilerini son hasat toplama günlerinde ziyaret ettik. Geçen sene 2018 yılı itibariyle 7 bin ton iken, 2019 yılında 5 bin tona düştü. Yağışların fazla olması vişne rekoltemizi biraz daha düşürmüş oldu. Bugün vişnenin maliyeti 2 lira 50 kuruş lira iken, 1 lira 75 kuruşa satılmaktadır. Tarım Kredi Kooperatifi ve anlaşmalı tüccarların yapmış oldukları anlaşmalarda piyasanın altında fiyat verilmeyeceği garantisi verilmişti, şu anda vişne üreticimiz büyük sıkıntı içindedir. Girdilerde ve teşviklerde devlet desteği beklenmektedir” dedi.

Vişne üreticisi Mehmet Balcı, “Vişnede rekolte ve fiyatlar düşük, işçi parasını zor ödüyoruz, taşımayı bedava yapıyoruz. Birkaç yıl önce vişneyi 3 liraya satıyorduk, işçi ve bizim masraflarımız karşılanıyordu. Suluk vişnenin fiyatının en az 3 lira olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Vişne üretiminin merkezi olan Simav’ın Yağmurlar Köyü Muhtarı Mahmut Tugut, vişne fiyatlarından bu yıl yine memnun olmadıklarını belirtti.

Turgut, “Elimdeki vişne yaklaşık 24 - 25 kalibre sofralık olarak geçiyor, en fazla 3 ile 3 lira 50 kuruşa satabiliyoruz. Vişnedeki vahim durum ortada. Tarım Kredi Kooperatifi bizim üzerimizde büyük bir baskı kurdu, bundan yine kurtulamadık. Suluk vişne 1 lira 70 kuruştan başladı, şu anda 2 lira. Çiftçinin topladığı vişne, işçinin yevmiyelerini karşılamıyor. Tüm emekleri dahil olmak üzere biz yine de 3 ile 4 lira arasında satabiliyoruz. Bizler vişneden kar edemedik. Şartlar göz önüne alındığında sofralık vişnenin en az 10 TL olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Vişne üreticisi Fatma Atıcı, fiyatların düşük olmasına rağmen, geçimini sağlamak için buna mecbur olduklarını belirtti.

Vişne toptancısı Hakan Şahan, Üreticinin zor şarlar altında olduğunu, ilaçların, gübrenin ve işçi fiyatlarının pahalı olduğunu belirterek, 3 liraya aldıkları vişnenin pazarda 7 lira 50 kuruşa satıldığını ifade etti.



