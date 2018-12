Silifke’de kış ortasında çilek hasadı İzle

-Çilek toplayan işçilerden detay görüntü

( MERSİN -ÖZEL)- Tarlada çileğin kilosu 13 liradan alıcı buluyor- 15 gün sonra Katar, Dubai ve Suudi Arabistan’a çilek ihracatı başlayacak MERSİN



- Yurt genelinde ağır kış şartları hissedilirken, Türkiye’nin önemli çilek üretim merkezlerinden olan Mersin’in Silifke ilçesinde açıkta yetiştirilen yaz günlerinin gözde meyvesi örtü altı çileğin hasadına başlandı. Tarlada çileğin kilosu 13 liradan alıcı buluyor. Atayurt Mahallesi’nde çilek üreticisi ve aynı zamanda Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar’ın serasında çilek hasadı yapılırken, toplanan 200 kilogram çilek İstanbul’a gönderildi. Topladığı 200 kilogram çileği İstanbul’a gönderdiğini belirten Nurettin Kaynar, “Çileğin tadı, aroması çok güzel. Türkiye’nin ilk çilek hasadını yaptık. Allah kazancımızı bereketlendirsin. Artık çilek sadece yaz meyvesi değil. Bölgemizde 12 ay çilek üretmekteyiz. Şu an görüldüğü gibi 13 liradan başlayan fiyatlarla tüm Türkiye’ye çilek sunuyoruz. Tabii ki genelde Arap Yarımadası bölgelerinden Katar, Dubai ve Suudi Arabistan’dan çilek talepleri var. Ama şu an karşılayamıyoruz. 15 gün sonra onlara da çilek sunmaya başlayacağız" dedi.

Silifke’de 15 bin dönüm araziden 60 bin ton çilek üretildiğini belirten Kaynar, "Türkiye’nin çilek üretiminin yüzde 35'ini biz gerçekleştiriyoruz. İhracat anlamında da yüzde 65’ini biz sağlıyoruz. Silifke’de çilek katma değer, üretim anlamında ve girdi anlamında büyük bir yere sahiptir. Genelde Silifke çileği bir dünya markası. Biz Silifke Ticaret ve Sanayi Odası olarak Silifke çileğinin coğrafi tescilini almak üzereyiz. Bu tescili tamamladığımızda ünümüze ün katacağız. Aroması, yol ömrü ve raf ömrü ile şu an dünyada bir markayız. Yurt dışından da önemli talep almaktayız” dedi.

Nurettin Kaynar özellikle Atayurt başta olmak üzere Arkum, Atakent ile Kurtuluş, Bahçeköy, Sökün, Çeltikçi mahallelerinde de çilek üretiminin yapıldığını söyledi.



İlçe genelinde Mart ayının son günlerinden itibaren çilek bolluğu yaşanacağını ifade eden Başkan Kaynar, “Bu sezon 15 bin dönüm alandan 60 bin ton çilek hasadının beklendiği ilçede, Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek hasat boyunca çileğin bir bölümünün yurt içinde pazarlanması, bir bölümünün de başta Rusya olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edilmesi bekleniyor. Çilek, ilçenin önemli bir istihdam kaynağı olarak dikkati çekiyor. Ekim döneminden hasat sonuna kadar yaklaşık 3 bin aileye geçim kapısı olan çilek, çoğunluğu kadınlardan oluşan binlerce kişinin el emeğinin ardından sofralara ulaşıyor” diye konuştu.