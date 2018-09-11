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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Siirt’te kurulan 9 milyon avroluk tesis istihdamı arttırdı

Siirt’te kurulan 9 milyon avroluk tesis istihdamı arttırdı

Fıstığın toplanması, işlenmesi ve kurutulması

Avro Laboratuvar Lyon Gesi Borat 

-Tesisin içi ve dışı
-Tesisin tabelası,
-Siirt Fıstık İşleme Tesisi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Erol Avcı'nın konuşması
-İşçi Alaattin Güven'in konuşması
-Fıstık ağacı
-Genel ve detay

( SİİRT - ÖZEL) SİİRT

- Siirt’te geçtiğimiz yıl 9 milyon avro yatırımla 35 bin metrekare alana kurulan Fıstık İşleme Tesisi, kente hem istihdam kazandırdı hem de fıstık üreticilerinin işlerini kolaylaştırdı. Tesisin, doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağladığı belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Avrupa Birliğinin (AB) ortak yürüttüğü proje çerçevesinde Siirt Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kurulan ve geçtiğimiz yıl hizmete giren Fıstık İşleme Tesisi, fıstık üreticisinin yüzünü güldürdü. 12 bini kapalı olmak üzere toplam 35 bin metrekare alan üzerine kurulan tesis, hem istihdamı arttırdı hem de üreticilerin işlerini kolaylaştırdı. Fıstıktaki küflenme riskinin önlendiği tesiste, özel laboratuvarlardan geçen fıstık, işlendikten sonra tüketiciyle buluşuyor. Siirt fıstığının toplanmaya başlandığı bu dönemde tesisin tam randımanlı çalıştığını aktaran Siirt Fıstık İşleme Tesisi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Erol Avcı, "Bu tesisimizin işleyiş amacı Siirt'in en büyük geliri olan fıstık ürününde katma değer zincirini oluşturmaktır ve üretici ve çiftçinin gelirini artırmaktır. Tesis saatte 3,5 ile 4 ton fıstık işleme kapasitesine sahiptir. Bu tesis üreticimizin gelirini artmakta aynı zamanda Siirt fıstığının kalitesini artırıyor. İlin ekonomisine katkı sağlıyor" dedi.
İşçi Alaattin Güven ise, günlük 100 TL ile çalıştıklarını aktararak, “Bugün burada gördüğünüz fıstık sadece kendi kendine yetişmiyor, çevresine de fayda veriyor. Ülke ekonomisine ve Siirt ekonomisine önemli bir gelir sağlayan fıstık toplamak için yevmiye 100 TL'ye çalışıyoruz. Bölgede en azından 2,5 ile 3 bin kişiye istihdam sağlıyor” diye konuştu.
Tesis, 9 milyon adet fıstık ağacı sayısıyla kent ekonomisine büyük katkı sağlıyor. (MND-MP-Y)
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