Sıfır kilometre araç satışlarının daralması ikinci el araç piyasasını yükseltti

MANİSA



- Sıfır kilometre otomobil satışı yapılan bayilerde satışların düşmesi 2. el otomobil satışı yapan galericileri de etkiledi. Piyasa taleplerini karşılamakta güçlük çektiklerini söyleyen Galerici Esnafı Arif Diz, sıfır kilometre otomobillerde yapılacak kampanyalarla işlerin açılmasını beklediklerini belirtti.

Dövizin yükselmesi ve ekonomik daralma nedeniyle vatandaşların tasarrufa gitmesi sıfır kilometre araç satışlarını etkiledi. Sıfır kilometre otomobil satışlarındaki daralma 2. el otomobil satışlarını da etkiledi. 2. el otomobilde piyasadaki taleplerin karşılanamaması fiyatların yükselmesine neden oldu. Kredi kampanyalarıyla sıfır kilometre otomobil satışlarının desteklenmesi gerektiğini söyleyen Manisa Galericiler Sitesi Esnafı Arif Diz, "0 kilometre araca insanların gücü yetmediği için 2. el fiyatları da her geçen gün artıyor. Bugün aldığınız araba ertesi hafta 5 bin liraya kadar bir anda artabiliyor. 0 kilometre araçlarda yapılacak kampanyalar desteklenmezse 2. elin fiyatları hep yukarda olacak. Talepler karşılanamıyor herkes de 2. ele yöneldiği zaman araçların fiyatları artıyor. 0 kilometre bayileri için de problem. Onların da araç satamadıkları zaman sıkıntıları oluşuyor. Devletimiz kampanya yaparsa, desteklerse bayiler de 0 kilometre araç satabilir. 0 araç satıldığı zaman bize de 2. el araç düşüyor" diye konuştu.

Galerici esnafları daha modern bir site istiyor Öte yandan Manisa Galericiler Sitesi'nin yol sorunu ve sitenin eskimesi nedeniyle daha modern bir siteye ihtiyaçları olduğunu belirten Diz, "Oto Galericiler Sitesinde eski yolumuz vardı. Tren yolu bu girişi engelliyordu. Yeni köprülü kavşak yapıldığında bizi tamamen engelledi. Tabi insanlar giriş çıkış yaparken bir şekilde bir kalabalık oluşuyordu, alışveriş yapılıyordu. O yol kapanınca bizim işlerimiz yüzde 50 düştü. Site de biraz atıl kalmaya başladı.

Eskiyen bazı bölümler var. Biz de daha modern, içerisinde noteri, expertizi bulunan bir site istiyoruz. Daha modern galericiler sitesi kurulmasını talep ediyoruz. Hem siteye girdiği zaman expertizi halledebilir, noterde satışını yaparak tek kalemde plakasına kadar bütün işlemleri bitirecek. Biz burada çarşıya çıkıyoruz notere ayrı gidiyoruz, park yeri arıyoruz. Her noktaya ayrı ayrı gitmek zorundayız. Bu sefer de iş yerlerimiz boşta kalıyor. Hepsi aynı noktada olsa işimiz daha güvenilir daha sağlıklı olur" ifadelerini kullandı. Başka illerde benzer projelerin olduğunu belirten Diz, "Bir kaç şehirde benzer projeler var. Biz de yazımızı talebimizi ileterek gelecek cevaba göre hareket edeceğiz. Şimdi bu sitede yer yok. Apartman altı galericilik yapılamayacağı için yeni bir galeri kurmamız gerekiyor. Biz Şoförler ve Otomobilciler Odasına bağlıyız. Oraya gerekli taleplerimizi ilettik. Onlar da ilgileniyorlar" dedi.

Yeni yönetmelikle birlikte merdiven altı galericilerin de iş yeri açması gerektiğini hatırlatan Diz, "Biz burada belki 80 kişiyiz ama dışarıda bu işi yapan 2 bin kişi. Yönetmelik geçtiği an vergi levhası olan vatandaşlar apartman altında satış yapamayacak. Satış yapabilmesi için hepsinin galeriye ihtiyacı doğacak. Galeri açmak isteyen esnafları nereye sığdıracağız? Mutlaka Manisa'da yeni bir galericiler sitesine ihtiyaç var" diye konuştu.

