Seraların doğal işçileri bombus arıları - ANTALYA

- Seradaki bombus arılarından detaylar - Agrobio Tarım Genel Müdürü Nimet Bozok'la röportaj - Ziraat mühendisi İsmail Mavi'yle röportaj - Firmada üretilen bombus arılarıSeraların doğal işçileri bombus arıları - Seralarda ürünlerin hormon kullanılmadan döllenmesini sağladığı, verimi artırdığı ve üretim maliyetlerini azalttığı için bombus arısı kullanımı yaygınlaşıyor - Bombus arısı üretimi ve ihracatı yapan firmanın genel müdürü Bozok: - "Şu anda 36 ülkeye ihracat yapıyoruz. Türkiye'nin, Ortadoğu, Rusya ve Avrupa'ya ihracat konusunda büyük avantajları bulunuyor"ANTALYA (AA) - SERVET TÜMER - Başta domates, patlıcan ve biber olmak üzere seralarda yetişen ürünün hormon kullanılmadan döllenmesini gerçekleştiren bombus arıları, doğanın dengesini bozmadan üretici için çalışıyor. Antalya 'nın Serik ilçesinde bombus arısı üretimi ve ihracatı yapan firmanın genel müdürü Nimet Bozok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bombus arısının yaygın olarak Akdeniz bölgesinde kullanıldığını söyledi.
Seralarda kalıntısız etkili çözümler için bu arıların kullanıldığını belirten Bozok, "Bombus arılarını, doğal polinasyon (tozlaşma) için seralarda kullanıyoruz." dedi. Bozok, dünya genelinde yılda 2 milyon kovan civarında bombus arısı kullanıldığını ifade etti. - "Türkiye yılda 300 bin kovan kullanıyor"Türkiye'de yılda 300 bin kovan bombus arısı kullanıldığını vurgulayan Bozok, şöyle konuştu:"Bu konuda çiftçimiz bilinçlenmiş durumda. Kullanımı bizde de yaygınlaştı. Üreticiler artık bu arıları tanıyorlar, biliyorlar. İşçilik maliyetini düşürüyor. Ürün kalitesinde, tadında ve tonajında farkı görebiliyorsunuz. Bu arıların kullanımını açık alanda da yaygınlaştırmak istiyoruz."Seralarda kullanılan kovanlarda 80 - 90 civarında bombus arısı olduğunu dile getiren Bozok, arıların yaşam sürelerinin ise bulunduğu ortama bağlı olarak 6 ila 8 hafta arasında değiştiğini kaydetti. Bozok, Türkiye'nin, bombus arısı ihracatında henüz istenilen seviyede olmadığına işaret etti.Şu anda 36 ülkeye ihracat yaptıklarını dile getiren Bozok, Türkiye'nin, Ortadoğu, Rusya ve Avrupa'ya ihracat konusunda büyük avantajları bulunduğuna işaret etti. - "Ürün kaybı engelleniyor"Bir diğer firmanın teknik müdürü ziraat mühendisi İsmail Mavi de bombus arılarının, domates, biber ve patlıcanda yaygın olarak kullanıldığını vurgulayarak, çiçekler açmaya başlayınca, içerisinde kraliçe, erkek ve işçi arılar bulunan bir kovanı seranın içinde uygun bir yere bıraktıklarını ifade etti. Mavi, şunları kaydetti:"Arılar, güneş görmeyecek şekilde ve aşırı sıcağa maruz bırakılmadan bizim adımıza çalışmaya başlarlar. Bu arılar, gün boyunca döllenmeye ihtiyaç duyan çiçekleri ziyaret ederek döllenmeyi sağlıyorlar. Daha önce üreticilerin maliyetli işçilikle yaptıkları bu uygulamayı bombus arıları doğal yollardan otomatik olarak yapıyorlar. Böylelikle işçilikten kaynaklı kayıplar minimuma iniyor. Açmış olan çiçeklerin döllenmesi sağlanarak ürün kaybı yaşanmıyor."Sebze yetiştiriciliğinde tozlaşmaya yardım amacıyla kullanılan bombus arısının yaklaşık 250 türü bulunuyor. "Yaban arısı" olarak da bilinen bombus arıları, kendi türleri içinde iri yapıları, tüyleri ve göz alıcı renkleri ile dikkati çekiyor. Bombus arısı ile döllenen meyve ve sebzelerde, hormonla döllenmeye göre verimlilikte büyük artış görülüyor. Üretim maliyetlerini de azalttığı için bombus arısı kullanımı giderek yaygınlaşıyor.