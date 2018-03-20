'Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu' - ŞANLIURFA
"Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu" - ŞANLIURFA - Toplantıdan detaylar - AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Erdal Tanas Karagöl'ün konuşması - AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Karagöl: - "Hem geçmişi, bugünü hem kısa orta vadedeki geleceği hem de uzun vadede şehirlerde yapılması gerekenleri öğrenmeye çalışıyoruz"ŞANLIURFA (AA) - AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Erdal Tanas Karagöl, "Hem geçmişi, bugünü hem kısa orta vadedeki geleceği hem de uzun vadede şehirlerde yapılması gerekenleri öğrenmeye çalışıyoruz." dedi. Karagöl, Şanlıurfa 'da bir otelde düzenlenen "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu"nun açılışında, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı olarak tüm illerde toplantılar düzenlediklerini bildirdi.Toplantılarda şehirlerin ekonomik beklentilerini ele aldıklarını belirten Karagöl, "Hem geçmişte yapılan yatırımların memnuniyetini, bir taraftan hızlandırılması gereken projeler, yatırımlar nelerdir onu öğrenmek istiyoruz, bir taraftan da yapılması istenen projeler ve yatırımlar nelerdir, bunu soruyoruz. Ya da şehirde yapılacak projelerin önündeki engeller nelerdir, bunları şehir bazlı öğrenmek istiyoruz." ifadesini kullandı.Her kentin ayrı bir özelliklerinin bulunduğunu ve buna yönelik projelerin tespitini de yapmaya çalışacaklarına işaret eden Karagöl, şunları kaydetti:"Hem geçmişi, bugünü hem kısa orta vadedeki geleceği hem de uzun vadede şehirlerde yapılması gerekenleri öğrenmeye çalışıyoruz. Bir taraftan anketler yapıyoruz ve halkımıza da soruyoruz bu soruları. Bu kapsamda ortaya çıkan raporu il, bölge vekilleriyle konuşup, sonra nihai raporu Sayın Cumhurbaşkanımıza il raporu olarak sunuyoruz. Diğer taraftan da bölgeyle, Türkiye ile ilgili öne çıkan hususları, fikirleri, projeleri yatırımları Cumhurbaşkanımıza sunduktan sonra bunlar önümüzdeki dönem programları içerisinde ya da acil yapılması gerekenler olarak şehrin gündemi, bakanlıklara taşınmış olacaktır. Dolayısıyla Ankara'da kurum ve kuruluşların istedikleri değil de kentin, katılımcı anlayışla sizlerin istedikleri bir şekilde yukarıya taşınmış olacaktır ve sizin istediğiniz, öne çıkardığınız fikirler AK Parti olarak gündeme taşıyacağız, ilgili bakanlıkları sunacağız."Daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları, parti üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.