Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu - KİLİS

- Çalıştayın yapıldığı salondan detaylar - AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Mahmut Mücahit Fındıklı'nın konuşması - Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'nın konuşması - AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Fındıklı: - "2017'de, herkesin 'Türkiye ekonomik açıdan batacak' dediği dönemde, biz 7,4 büyümeyi gerçekleştirdik. Gerek OECD, gerek G20 içerisinde en çok gelişen ve performans sağlayan ülke konumuna geldik"KİLİS (AA) - AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Mahmut Mücahit Fındıklı, "2017'de, herkesin 'Türkiye ekonomik açıdan batacak' dediği dönemde, biz 7,4 büyümeyi gerçekleştirdik. Gerek OECD, gerek G20 içerisinde en çok gelişen ve performans sağlayan ülke konumuna geldik." dedi. Fındıklı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda düzenlenen "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu"nun açılışında, Türkiye'nin bir yandan terörle, diğer yanda da ekonomik savaşlarla istikrarlı bir şekilde mücadele ettiğini belirtti. Her iki alanda da verilen mücadelenin başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Fındıklı, "Afrin harekatında olduğu gibi terör örgütleriyle savaşıyoruz. Ekonomik savaşlarda mücadele ediyoruz ve makro ekonomiyle mücadele ediyoruz dünyayla... 2017'de, herkesin 'Türkiye ekonomik açıdan batacak' dediği dönemde, biz 7,4 büyümeyi gerçekleştirdik. Gerek OECD, gerek G20 içerisinde en çok gelişen ve performans sağlayan ülke konumuna geldik." ifadelerini kullandı.Fındıklı, yaşanan ekonomik gelişmelerden şehirlerin yeteri kadar nasibini alıp almadığı konusunu yerinde görmek adına söz konusu çalıştayın düzenlendiğini anlattı. - "Harekat genişleyerek devam edecek"Suriye'de terörden arındırılan bölgelere halkın geri dönüş yapmaya başladığını aktaran Fındıklı, şöyle devam etti:"Bu harekat genişleyerek devam edecek ve özellikle geri dönüşlerin başlamasıyla birlikte... Bilindiği gibi Irak'taki karışıklık 30 senedir devam ediyor ve halen çözülemedi. Kıbrıs'taki karışıklık 50 sene önce başladı, halen devam ediyor. Suriye'nin de tekrar derlenip toparlanması, öyle zannediyorum ki 20 - 30 yıl sürecek. Dolayısıyla burada artık sizin yanı başınızda Afrin, Cerablus, Bab gibi yeni ilçeleriniz, yeni kasabalarınız oldu. Bunu idari anlamda söylemiyorum ama sosyolojik anlamda zaten öyleydi. Bu bölgenin ekonomisine artık daha farklı bir pencereden bakmak zamanı geldi diye düşünüyorum."Fındıklı, Türkiye'de bazı illere çeşitli unvanlar verildiğini hatırlatarak, bu kapsamda Kilis 'e de göstermiş olduğu merhamet ve insanlığından dolayı bir sıfat verilmesi gerektiğini söyledi.
Belediye Başkanı Hasan Kara da Kilis 'in kendi nüfusundan fazla sığınmacıya ev sahipliği yaptığını hatırlattı.Kent olarak tüm bunları yaparken, zor günler yaşadıklarını belirten Kara, Kilis 'te yaşanan olayların Türkiye'de bir karşılığı olmadığını, bu nedenle kente özgü bir ekonomik paket hazırlanması gerektiğini savundu.