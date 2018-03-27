Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu - AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Salman - ANTALYA Haberi
- Toplantıdan detaylar - AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Fatma Salman'ın açıklamalarıŞehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu - AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Salman: - "Şu ana kadar 49 ili bitirdik ve nihai raporları sayın Cumhurbaşkanımıza ve sayın Başbakanımıza sunduk. Nisan ayı ortalarına kadar Türkiye'nin tamamını bitirmeyi düşünüyoruz"ANTALYA (AA) - AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen, Şehirlerin Ekonomik Beklentileri (ŞEB) Forumu Antalya 'da gerçekleştirildi. Kundu Oteller Bölgesi'nde bulunan bir otelde gerçekleştirilen forumun ilk oturumuna partililer, ikinci oturumuna da iş adamları, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Fatma Salman, 81 ilde düzenleyecekleri forumun amacının ilin mikro düzeydeki ekonomilerini tespit etmek olduğunu söyledi.
Forumda katılımcılara üç ana eksen üzerinden beş soru sorduklarını anlatan Salman, ilkinin AK Parti iktidarları döneminde yapılan yatırımlardan memnuniyet düzeyi, ikincisinin yapılması beklenen yatırımlar, üçüncüsünün de vizyon projeler olduğunu kaydetti. Beş soru içinde, yatırımların önündeki engellerin, hızlanması istenen yatırımların da sorulduğunu ifade eden Salman, şöyle konuştu:"İlk oturumda ilin AK Parti aktörleriyle, il, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkanlarıyla geniş katılımlı bir forum düzenliyoruz. Soruları sorup, herkesin fikirlerini alıyoruz. Beş soru cevaplandırıldıktan sonra çıkan sonuçları bu sefer öncelik sırasına göre tekrar katılımcılara sunuyoruz ve üçte birini cevaplandırılmasını istiyoruz. Sivil toplum örgütleri temsilcileri, akademisyenler ve iş adamlarıyla gerçekleştirilen ikinci oturum da yine bu formatta sorular oluyor. Üçüncü toplantıyı da Ankara'da başkanımız Cevdet Yılmaz başkanlığında, ilin mevcut bakanları ve milletvekilleriyle beraber yaptığımız değerlendirme toplantısı şeklinde yapıyoruz. En sonunda o soruları şehrin vatandaşlarına birebir soruyoruz."Bütün fikirleri bir tepside toplandıktan sonra nihai raporun oluşturulduğunu, bu raporun da Cumhurbaşkanı'na sunulduğunu ifade eden Salman, "Şu ana kadar 49 ili bitirdik ve nihai raporları sayın Cumhurbaşkanımıza ve sayın Başbakanımıza sunduk. Nisan ayı ortalarına kadar Türkiye'nin tamamını bitirmeyi düşünüyoruz. Türkiye'nin tamamını bitirdikten sonra sayın Cumhurbaşkanımızın kendisinin değerlendireceği bir formatta Türkiye geneliyle ilgili bir bilgilendirmesi olacak." diye konuştu. AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da söz konusu forumun Antalya adına çok önemli olduğunu düşündüğünü söyledi.
Taş, "Burada bizim görüşlerimiz alınıyor ve doğrudan sayın bakanlara, sayın Başbakanımıza ve sayın Cumhurbaşkanımıza Antalya 'nın sorunları aktarılıyor. Sizlerin fikirleri bu açıdan çok önemli." dedi.