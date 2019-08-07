Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Şeftali tarlada 1-1 buçuk, markete 4.95 liradan satılıyor

Şeftali tarlada 1-1 buçuk, markete 4.95 liradan satılıyor

Tokat'ta tarla da şeftali hasadı

Fabrika Market Misyon Gübre İhracat 

-Şeftalilerin kasalanması
-Kemalpaşa Köylüleri ile röp
-Komisyoncu ile röp
-Şeftalinin tıra yüklenmesi

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta şeftali üretiminin artması ve ihracat yapılmaması nedeniyle tarlada cinsine göre 1-1.5 liraya kadar düşen şeftali Pazar yerinde 2-2.5 lira marketlerde 3-5 lira arasında satılıyor. Tokat merkeze bağlı Kemalpaşa Köyü’nde yaklaşık 2 haftadır devam eden şeftali üretiminde artış yaşanırken fiyatlarda düşüş dikkat çekiyor. İhracat olmaması nedeni ile yurt içi piyasaya gönderilen şeftalide üreticinin maliyetini karşılamıyor. İşçilik, mazot, ilaç ve gübre fiyatlarındaki artışa dikkat çeken çiftçiler işçi çalıştıramıyor. Üretimin bol olması nedeni ile son bir haftada 2 lira olan şeftali fiyatlarının 1 liraya kadar düştüğünü ifade eden Mehmet Can Erdoğdu, “Yaklaşık 20 yıldır bu işle uğraşıyoruz. Fiyatlar bir hafta önce iyi idi, üretim bollaşıp ihracat olmadığı için düştü.Satışlarda zorlanıyoruz” dedi.
İhracat olmadığı için fiyatlar düştü Çiftçilikle geçimini sağlayan Rıza Erdoğdu ise şeftali hasadının kendileri için sancılı başladığını belirterek, "Şeftalinin maliyetine şeftali satıyoruz, yevmiyemizi dahi çıkartamıyoruz. İhracat olmadığından, vatandaşlarında ekonomik durumu iyi olmadığı için şeftali ikinci planda kalıyor. Şeftali 5 kilo yiyorsa 1 kilo yiyor” diye konuştu.
Çiftçilerden İsmail Korkmaz, 50 kuruşa meyve suyu fabrikasında 1-1.5 liraya kadarda cinsine göre şeftaliyi hale gönderdiklerini ifade ederek, “Meyve bol olduğu için fiyatlar düşüyor, ihracatta yok bu sene. Maliyetimizi karşılamıyor, tarlayı elektrikle suluyoruz maliyetimizi karşılamıyor. Gübre ilaç pahalı. Marketlerde fiyatlar yüksek arada uçurum var” şeklinde konuştu.
Tarladaki fiyatla market arasında uçurum var Komisyoncu Suat Durgun ise köylünün düşen fiyatlar nedeniyle işin içinden çıkamadığını belirterek, ”Tarla ile market arasında uçurum var. Bizim 1 lira yazdığımız şeftali markette 4-lira 5 lira. Fiyatlar neden bu kadar yüksek çözemiyoruz” ifadelerini kullandı. (Nİ-
İlgili Foto Galeriler
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Türkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola ÇıktıTürkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola Çıktı
Türk Firma Dünya Liderine işi ÖğretecekTürk Firma Dünya Liderine işi Öğretecek
Başkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgiBaşkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgi
Hüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete DoyuracakHüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete Doyuracak
Yerli Bomba Atarlar Kışla YolundaYerli Bomba Atarlar Kışla Yolunda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı