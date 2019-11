Seferihisar'daki turuncu festivale binlerce kişi katıldı İzle

--Genel görüntüler



( İZMİR )- Seferihisar Mandalina Şenliğine ev sahipliği yaptı İZMİR



- İzmir'in Seferihisar ilçesinde, bu yıl 20.'si düzenlenen Mandalina Şenliği'ne binlerce kişi katılırken şenlikte 15 ton mandalina dağıtıldı.Seferihisar, 20 yıldır olduğu gibi bu yıl da Mandalina Şenliği'ne ev sahipliği yaptı. Seferihisar Belediyesi tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen Mandalina Şenliği, kortej yürüyüşüyle başladı.

Kortejin ardından şenlik kapalı pazar yerinde gerçekleşti. Şenlikte 15 ton mandalina dağıtıldı."Ortak bir pazarlama ve dayanışma ağı oluşturmak için önemli bir adım attık"Şenlikte konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mandalinanın Seferihisar’ın en büyük geçim kaynaklarından biri olduğunu ve 15 bin dekar alanda dikili 600 bin mandalina ağacının bulunduğunu belirterek, "2009’da burada göreve geldiğimizde mandalina üreticisinin üretmekten vazgeçtiği, ürününü satamadığı ve mandalinanın yere dökülerek çürümeye başladığını görmüştük. Bu nedenle Seferihisar Belediye Başkanı iken arkadaşlarımızla hemen bir üretici birliği kurmuş, ürünü beraber işleyip, beraber pazarlamıştık. Mandalina İşleme ve Paketleme Tesisi satın alarak, aradan aracıları çıkararak, bu tesisi birliğe devretmiştik. Kadınlarımız mandalinanın pestilini, reçelini marmeladını yapmaya başlamışlardı. Bu olağanüstü ürünle daha çok şey yapılabileceğini fark ettik" dedi.

"Seferihisar’da yaktığımız imece ışığının aydınlığındaki başarılarımızı İzmir’in tamamına yaymaya başladık" diyen Başkan Soyer, "Bugün buraya 11 büyükşehir belediyemizin bürokratlarının yer aldığı ve tarımla ilgili ortak çalışmalar yürütmeyi hedeflediğimiz çalıştaydan geldik. 40 milyonun yaşadığı 11 büyükşehirimiz ile üreticilerimizin ürünlerini bu kentlerde yaşayan vatandaşlarımızla aracısız buluşturacağımız ortak bir pazarlama ve dayanışma ağı oluşturmak için önemli bir adım attık. Hedefimize ulaştığımızda; Seferihisar’ın mandalinası, Urla’nın enginarı, Kavacık’ın üzümü, Beydağ’ın kestanesi, Güzelbahçe’nin bardacığı, Kemalpaşa’nın kirazı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkemizin tüm şehirlerinde, doğrudan insanlarımızla buluşacak" dedi.

"Bu sene ovada ürün maksimum 40 bin ton"Başkan Tunç Soyer’e şenliğin bugünlere gelmesi için verdiği destekten dolayı teşekkür eden Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de "Seferihisar mandalinası; tarih, kültür ve ekonomi yani her şey demek. Turuncu bayramımız aslında bir direniştir. Bizi bir arada tutan değerimizdir. Mandalina piyasayı her yıl değişiyor; bunlara karşılık üretmeye ayakta kalmaya devam edeceğiz. Bu sene ovada ürün maksimum 40 bin ton. Ürün verimini arttırmamız gerekmekte. Bununla beraber ürünün işlenerek katma değer kazanmasını sağlamak zorundayız. Kurutma tesisimizin kapasitesini günlük 20 ton mandalina kurutacak seviyeye getirmek için çalışıyoruz. Seferihisar Satsuma Mandalinası coğrafi işaretini aldık, böylece ürünümüzün markası hazır. Artık piyasa da mandalinamızı markası ile daha iyi fiyata pazarlayacağız. Üreticimize elimizden geldiğince destek oluyoruz. İyi Tarım Sertifikasyonu ile destekleme alması için üreticilerimize sertifikasyon desteği sağlıyoruz. Mandalina Birliği ile olan çalışmalarımız ve ürün kıymetini kaybetmeden aracısız satış için çabalarımız devam etmekte. Elbette ki bu çalışmalar yetmeyecek. Belirlenen mazot fiyatlarına, gübre fiyatlarına devlet müdahalesi olmadan üretim maliyetlerini düşürmek mümkün değil. Verilen çiftçi destekleri yeterli gelmemekte. İşletme maliyetlerini düşürmenin belki de en kolay yolu teşviklerin arttırılması. Bu hususta eğer yapılmakta olan çalışmalar var ise Seferihisar olarak destek vermekten onur duyarız; çünkü bu işler masa başında çözülmüyor, çiftçiyle konuşmadan önerileri almadan çözülmüyor. Biz buradayız ve Türkiye Cumhuriyeti çiftçilerini kalkındırmaya yönelik tüm ortaklıklara hazırız. Yeter ki gelecek nesillere turuncu bayramımızı yaşatacak mandalinamız kalsın. Bu memleketi içine düştüğü ekonomik kriz ortamından tarım kurtaracak. Mandalina Seferihisar’ın umududur. Umudumuz her geçen gün yeşerecek yeter ki isteyelim" şeklinde konuştu.

Mandalina Şenliği kapsamında birbirinden ilginç yarışmalarda yapıldı. Ödüller ise protokol üyeleri tarafından verildi.

Şenliğe ayrıca; CHP İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır, Attila Sertel ve Kani Beko, Seferihisar Kaymakamı İlhan Abay, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve binlerce kişi katıldı.





