Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: “Firmalarımızı dünya piyasasına çıkmasıyla ilgili her türlü desteği verebiliriz”

- Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Eskişehir Sanayi Odası (ESO)’da sanayicilerle bir araya geldi. Bir takım ziyaretleri gerçekleştirmek için Eskişehir’e gelen Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir son olarak Eskişehir Sanayi Odasını ziyaret etti. Burada sanayicilerle bir araya gelen Savunma Sanayii Başkanı Demir, Türk firmalarının küresel çapta işler yapmaları için her türlü desteğe hazır olduklarını iletti. Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı(EYDEP) kapsamında dünya arenasındaki rekabete birçok Türk firmasını çıkarmak istediklerini sözlerine ekleyen Demir, “Bizler diğer adımda da yani dünya ölçeğinde, global ölçekte rekabetçi şirketler çıkartmak adına da başkanımızın da bahsettiği EYDEP Projesini hayata geçirmek istiyoruz. Burada amacımız şu, global ölçekte şirketler çıkaracak isek ve onların alt yüklenicileri olacaklar ise belirli bir kalite standardı, şirkette belirli bir seviye üretim kalitesi ve belli bir sistemin görülmesi gerekiyor. Biz de şunu diyoruz; Biz Türkiye’de bu tür şirketler olduğunu biliyoruz. Bunların sayısının kolaylıkla arttırılabileceğini biliyoruz. Bu açıdan dünyada, rekabetçi olma adına global şirketlerin hangi nitelikleri aradığını, hatta yurtiçindeki yerli ana yüklenicilerden başlayarak, onların ne tür kalifikasyonlar istediklerini sıralayalım. Bir check list yapalım. Bununla firmalarımıza gidelim. Bu check list maddeleri üzerinden geçelim. Eğer firmamız buradaki maddelerin hepsine uyuyor ise, bu nitelikleri taşıyor ise her tarafa bu firmamızın reklamını yapabilir, onlar adına konuşabilir, onların dünya piyasasına çıkmasıyla ilgili her türlü desteği verebiliriz” ifadelerini kullandı. “Bu şirketlerimiz, dünya liginde oynayacak oyuncular haline gelsinler diyoruz” Türk firmalarının küresel çapta işler yapmaya başladıktan sonra kolay kolay o işlerden ayrılmadığını belirten Savunma Sanayii Başkanı, daha önce bunun defalarca ispatının olduğunun altını çizdi. Bu firmaların ilişkilerinin karşılıklı memnuniyetle devam ettiğini ifade eden Demir, “Eğer eksikler varsa; ‘Eksikler oldu. Kusura bakmayın, siz kenarda durun.’ demek yerine o eksiklikleri tamamlamakla ilgili olarak el birliği ile çalışalım. Bu şirketlerimiz, dünya liginde oynayacak oyuncular haline gelsinler diyoruz. Çünkü Türkiye’nin üretim kalitesi, imalat kalitesi ve iş yapma tarzı olarak rekabetçi olduğunda veya global sistemde tedarikçi olduğunda, çeşitli örneklerle gördük ki, Türk şirketleri bir kere adımını atınca ondan sonra kolay kolay o işten çıkmıyorlar. Karşı tarafta büyük bir memnuniyet oluşuyor. Biz buna güveniyoruz ve bunun ispatı da var. O halde adımımızı bir kere kapıdan atmak önemli. Bunun için çalışacağız. EYDEP Programını bu açıdan destekliyoruz ve hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu hem global ölçekte hem yerli üreticiler açısından da bir kalite garantisi, bir süreklilik garantisi oluşturacaktır. Sanayimizi ve hizmet sektörümüzü belirli bir yere taşıyacaktır diye düşünüyoruz. Bununla beraber aynı kavram içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla iş birliği yapmaya devam edeceğiz. O açıdan sanayimizle yan yanayız. EYDEP Programı çerçevesinde, gerek güvence sistemi, kalite yönetim sistemi olsun, gerek imalat teknikleri olsun, gerek hassas ölçüm, kalibrasyon ve test imkanları olsun, kurumsal kaynak yönetim sistemi olsun, bu gibi konuların dört dörtlük olarak firmalarımızda yer alması çok önemli. Onların belli bir standardı sağlaması için bu anlamda yan yanayız. Sizle beraberiz ve sürekli olarak atılması gereken adımların, sizler tarafından beraberce atılması, varsa sorunların gündeme getirilmesi, yeni çözümlerin beraber bulunması ve aynı yolda beraber yürümemiz önemli. Bu açıdan hepimiz paydaşız. Hepimiz aynı hedefe doğru yürüyoruz” dedi.

