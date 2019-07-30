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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Sarıgöl ovasında üzüm türleri çoğaldı

Sarıgöl ovasında üzüm türleri çoğaldı

-Sarıgöl’de üzüm çeşitleri görüntüsü

Tarım Bild Doğal Afet Üzüm Bağı 

--Bağların örtü altında olması
--Üzüm üreticisi Ahmet Tosun konuşması
--Üzüm bağlarından detay

( MANİSA )- Çekirdeksiz Sultaniye Üzümüyle ünlü Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm çeşitleri çoğalmaya başladı MANİSA

- Manisa'nın Sarıgöl Ovası'nda dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzüm türlerinden ayrı olarak son 15 yıldır çeşitli sofralık üzüm türleri de yetiştirilmeye başlandı. İlçede 130 bin dekarlık bir alanda yetiştirilen üzümlerde bu yıl hem rekoltenin hem de verimin oldukça yüksek olduğu bildirildi.
Sarıgöllü üzüm üreticileri ekonomik değeri yüksek olan Sultaniye üzümlerini yaş ve kuru olarak değerlendirmenin yanında son yıllarda farklı üzüm türlerine de yönelmeye başladı.
İlçe genelindeki tarım arazilerinin büyük bir çoğunluğunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sarıgöl Ziraat Odasının öncülüğünde Sarıgöl Ovası'na çekirdekli ve çekirdeksiz sofralık üzüm bağları doldurmaya başladı.
Sarıgöl’de son yıllarda yayla bağcılığının yanı sıra, erkence üzüm türlerine de yetiştirilmesine başlandı. Erkence türü üzümlerden olan Trakya İlkeren ve Süperyol gibi üzümlerin hasatlarına başlandığı ilçede çekirdeksiz Sultaniye ve diğer üzümlerin hasatları kasım ayı sonuna kadar devam ettiği bildirilirken üzüm üreticileri de üzümlerini sıcaklardan, tozdan, yağmurdan ve olası dolu yağışlarına karşı koruma amaçlı örtü altına aldı. "Örtülü alan yüzde 80" Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, ilçe genelinde 130 bin dekarlık bir alanda üzüm bağının bulunduğunu belirterek, "2019 yılında üzüm bağlarımızın yüzde 80’i örtü altına alındı. Bunun sebebi bağlarımızı ve üzümlerimizi doğal afetlerden korumak içindir. Tamamı neden örtülmesin? Sezon başında dolu zararı oldu. Dolu zararı olan bağlar örtülmediği için zarar gördü. Örtülü alanlarda bir zarar olmadı. Kalite bu sene çok güzel. Üzüm üreticilerimizi şimdiden güvenilir firmalara peşin paraya ürünlerini satmaları konusunda uyarıyorum ki sezon sonunda üzülmesinler" dedi.
"Dört çeşit üzüm üretiyorum" Sarıgöllü üzüm üreticisi Ahmet Tosun ise dört çeşit üzüm yetiştirdiğini ifade ederek şunları söyledi: "2019 üzüm sezonu başladı.
Ben Sultaniye, Thomson, Red Globbe ve Gripson üzümü yetiştirmekteyim. Bu yıl verimlerimiz güzel Allah iyi fiyatla satmamızı nasip etsin." Sarıgöl’de dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümünün yanı sıra son yıllarda, Siyah Mevlana, Beyaz Mevlana, Trakya İlkeren, Süperyol, Thomson, Red Globbe, Antep Karası ve Gripsson üzümleri yetiştirildiği öğrenildi.
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