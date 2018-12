- Sarıgöl'de kış mevsiminde üzüm hasadı İzle

-- Üzüm kesiminden detay

-- Üzüm üreticisi Mehmet Özdemir’in konuşması

-- Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen’in konuşması

-- Üzüm bağından detay



( MANİSA ) MANİSA



- Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kış mevsimine rağmen örtü altında korunan üzümlerin hasadına devam ediliyor. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, Sarıgöl ve çevresindeki bağlarda halen dalında 4 bin ton yaş üzüm olduğunu belirtti.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık sultaniye üzümleri kış mevsimine rağmen Sarıgöl'deki bağlarda dalından taze olarak kesilerek, yurdun dört bir yanına gönderiliyor. Ağustos ayında başlayan üzüm kesim çalışmaları aralık ayına girilirken aralıksız sürüyor. İlçeye bağlı Emcelli Mahallesi’nde üzüm üreticiliği yapan Mehmet Özdemir, kış mevsimi olmasına rağmen halen dalında taze olarak üzümlerinin olduğunu ve satış gerçekleştirdiklerini söyledi.



Gübre ve mazot konusunda destek beklediklerini aktaran Özdemir, “Biz mazot ve gübre konusunda indirim ve destek bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan destek istiyoruz. Allah onların güzel gözlerini soldurmasın, ağır acı vermesin. Başkanımızdan biraz daha çiftçiye destek bekliyoruz” dedi.

Haziran ayında bağların beyaz naylon kanaviçe ile örtülerek koruma altına alındığını ve ürünlerin aralık ayında bile dalında taze olarak muhafaza edildiğini belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Yaz ve sonbahar mevsimi bitti, kış mevsimine girdik ama bakın Sarıgöl ilçemizde halen üzüm kesmeye devam ediyoruz. Hala 4-5 bin ton gibi bir üzüm var dalında. Fiyatlar sezon başında 2,5 TL’den başladı ve sezon boyunca 6 TL’yi gördü. Şu an için yurt dışından gelen alıcılar piyasadan çekilmiştir. Ancak iç piyasada İstanbul ve Ankara olmak üzere her şehirden alıcılar ilçemize gelmeye devam ediyor. Onlara satış yapıyoruz. Şu an fiyatlar 4 ile 5 TL arasında değişiyor. Buradan ülkemizin tüm tüketicilerine sesleniyoruz. Üzümlerimiz çok sağlıklı. ‘İyi Tarım’ projesiyle üretim yapıyoruz. Çok rahatlıkla üzümlerimizi tüketebilirler” diye konuştu.

Ülgen, Sarıgöl ve çevresinde hasadın 15 Aralık tarihine kadar devam etmesini beklediklerini sözlerine ekledi. (VS-ÖND-