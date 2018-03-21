Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'Sarı elmas'ta rekolte beklentisi yüksek - IĞDIR Haberi

'Sarı elmas'ta rekolte beklentisi yüksek - IĞDIR Haberi

"Sarı elmas"ta rekolte beklentisi yüksek - IĞDIR - Kayısı bahçeleri - Detaylar - Bahçelerden görüntüler - Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün konuşması - Üreticilerden Abdullah Yücel'in konuşması - Iğdır 'da olumlu mevsim koşulları nedeniyle bu sezon kayısı üretiminde artış bekleniyor - Vali Ünlü: - "Bir aylık kritik dönemimiz var. Kayısımız, soğuk hava veya herhangi bir hava muhalefetinden etkilenmezse 35 bin ton rekolte bekliyoruz" - Kayısı üreticisi Yücel: - "Rekolte yüksek olacak. Tek korkumuz bundan sonra soğuk veya don olması"IĞDIR (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - Doğu Anadolu'nun en sıcak iklimli şehri olan ve yetiştirilen meyve sebze türleri nedeniyle "Doğu'nun Çukurovası" olarak anılan Iğdır 'da olumlu seyreden mevsim koşulları kayısıda rekolte beklentisini artırdı.Yörede "sarı elmas" olarak nitelendirilen kayısının hem "şalak" türünde hem de kurutmalık ve meyve suyu için üretilen türünde bu yıl geçen yıllara oranla verimin yüksek olacağı tahmin ediliyor.Yaklaşık 323 bin kayısı ağacının bulunduğu kentte bu hasat döneminde 35 bin ton kayısı hasadı yapılması bekleniyor. Iğdır Valisi Enver Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumlu mevsim koşulları nedeniyle kayısı ağaçlarının beklenenden daha erken çiçek açtığını söyledi.

Kent genelinde 32 bin dekar alanda kayısı üretimi yapıldığına işaret eden Ünlü, "Bir aylık kritik dönemimiz var. Kayısımız, soğuk hava veya herhangi bir hava muhalefetinden etkilenmezse 35 bin ton rekolte bekliyoruz. Bunun büyük bir çoğunluğu şalak dediğimiz sofralık kayısıdır." dedi.
- Üreticiye "birlik kurun" çağrısıÇiftçinin daha fazla gelir elde etmesi için kayısı fiyatlarının yüksek seyretmesini istediklerini söyleyen Ünlü, şöyle devam etti:"Bu sezon kayısı veriminden ümitliyiz. Çiftçimizin daha fazla gelir elde etmesi için kayısı fiyatlarının da yüksek seyretmesini arzu ediyorum. Kayısıyla ilgili en büyük sıkıntımız kayısı birliğimizin olmayışıdır. Bu konuda Tarım Müdürlüğümüze talimat verdik, çalışıyorlar. Rekolteyi yüksek bekliyoruz ama çiftçimiz örgütlü olmadığı için fiyatlar çok düşük. Rekolte yüksek olacağı için fiyatların düşmesinden endişe ediyoruz."Ünlü, kayısı fiyatının düşmemesi için üreticilerin bir birlik çatısı altında toplanması gerektiğini vurgulayarak, "Kayısının bir miktarını sanayide meyve suyu olarak ya da konsantrede değerlendirerek arzı kontrol altına alıp, sofralık kayısımızın taban fiyatını çiftçimizin kabulleneceği fiyatın altına düşürmememiz lazım." diye konuştu.
- Kayısı ağaçları erken çiçek açtıKentin Melekli beldesinde kayısı üreten Abdullah Yücel de Iğdır 'da vatandaşların geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağladıklarını belirterek, "Kayısı ağaçları önceki yıllara göre havalar sıcak seyrettiği için 10 - 15 gün önce çiçek açtı. Rekolte yüksek olacak. Tek korkumuz bundan sonra soğuk veya don olması." dedi.

Tarım Muhabir Hayvancılık Hava Muhalefeti Muhalefet 

İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Hızır Operasyonlara Sessiz GidecekHızır Operasyonlara Sessiz Gidecek
Kışın Vazgeçilmez Lezzetinin Sofraya YolculuğuKışın Vazgeçilmez Lezzetinin Sofraya Yolculuğu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı