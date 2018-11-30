Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Vestel'i gezdi - MANİSA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Vestel'i gezdi - MANİSA

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Vestel'i gezdi - Vestel Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ve yetkililerden bilgi alması - Test için getirilen Tesla marka aracı kullanması - Nazif Zorlu'nun kullandığı golf aracıyla fabrikayı gezmesi - Üretim hattı hakkında bilgi alması - Üretimi tamamlanan telefonu paketlemesi ve kutusunu imzalaması - Vestelin ürettiği otomobil şarj ünitesini test ettiSanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Vestel'i gezdi - Vestel'in Manisa 'daki tesislerini gezen Bakan Mustafa Varank, üretim hattından çıkan bir cep telefonunu paketleyip imzaladı, elektrikli otomobil şarj ünitesini test etti - Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu: - "Şarj istasyonu hazır, arkadan da elektrikli arabalar geliyor inşallah"MANİSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Vestel'in Manisa 'daki tesislerinde incelemelerde bulundu. Üretim hattından çıkan bir cep telefonunu paketleyip imzalayan Varank, şirketin geliştirdiği elektrikli otomobil şarj ünitesini test etti. Manisa Organize Sanayi Bölgesi yönetimi ve sanayicilerle bir araya gelen Varank, basına kapalı programın ardından Vestel'in Manisa 'daki tesislerini gezdi.Varank, televizyon ve akıllı telefon üretimine ilişkin bilgi aldı, hattan çıkan Vestel Venus V6 model bir telefonu paketleyerek üzerine imzasını attı.Tesis içinde kullandığı Tesla'nın Model S elektrikli otomobiliyle Vestel'in geliştirdiği elektrikli otomobil hızlı şarj istasyonuna yanaşan Varank, otomobili şarja taktı. Bu sırada Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, "Şarj istasyonu hazır, arkadan da elektrikli arabalar geliyor inşallah." dedi.
Bakan Varank, daha sonra Manisa OSB içinde faaliyet gösteren Maxion İnci Jant Sanayi Fabrikasını gezdi. Bu ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

Televizyon Fabrika Akıllı Telefon Cep Telefonu Elektrikli Otomobil 

İlgili Foto Galeriler
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Evde kendi imkanlarınızla sinema keyfiEvde kendi imkanlarınızla sinema keyfi
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!
iPhone Camı Kırıldı Diye Üzülmeyin!iPhone Camı Kırıldı Diye Üzülmeyin!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı