Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Malatya'da

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya 'da bir dizi temaslarda bulundu. - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi" istişare ve değerlendirme toplantısına katılması - Toplantıya katılanlardan görüntüler - Bakan Varank'ın Malatya Büyükşehir Belediyesi Lisanslı Depo Tesisi Temel Atma törenine katılması - Açılışın ardından 3. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) inşaası devam eden Malatya Ticaret Borsası Kuru Kayısı Lisanslı Deposunu incelemesi ve OSB'de inceleme yaptSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya 'daMALATYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya 'da bir dizi temaslarda bulundu. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi" istişare ve değerlendirme toplantısına katılan Varank, daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi Lisanslı Depo Tesisi Temel Atma törenine katıldı. Varank, açılışın ardından 3. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) inşaası devam eden Malatya Ticaret Borsası Kuru Kayısı Lisanslı Deposunu inceledi ve OSB'de inceleme yaptı.
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