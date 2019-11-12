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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, fabrikaları ziyaret etti - KONYA Video

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, fabrikaları ziyaret etti - KONYA Video

- Konya Organize Sanayi Bölgesi ziyaret - Fabrika ziyaretlerinden detaylar - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kaynak yapması - Bakan Varank'in iş makinesini kullanması - Bakan Varank'ın AA muhabirine yaptığı açıklamalarKONYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya ’da Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret ederek, fabrikalarda incelemede bulundu.

Fabrika İş Makinesi Muhabir Gesi 

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