Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, fabrikaları ziyaret etti - KONYA
- Konya Organize Sanayi Bölgesi ziyaret - Fabrika ziyaretlerinden detaylar - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kaynak yapması - Bakan Varank'in iş makinesini kullanması - Bakan Varank'ın AA muhabirine yaptığı açıklamalarKONYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya ’da Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret ederek, fabrikalarda incelemede bulundu.
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