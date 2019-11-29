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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Sanayi Bakanı Varank, Tekirdağ’daki fabrikaları ziyaret etti

Sanayi Bakanı Varank, Tekirdağ’daki fabrikaları ziyaret etti

- Bakan Varan'ın fabrikada karşılanması

Fabrika 

-- Varank'ın ziyaretinden detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde fabrika ziyaretinde bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine gelerek, ilçede faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarını ziyaret etti. İlk olarak Koç Şirketler Grubu’na bağlı Arçelik Fabrikası’nı ziyaret eden Bakan Varank, burada fabrika faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk tarafından Bakan Varank’a sunum gerçekleştirildi.
Kısa bir sunumun ardından Bakan Varank ve beraberindekiler, Arçelik’in üretim fabrikasını gezdi. Hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından ziyaret sona erdi. Sonrasında Varank, Çerkezköy’de faaliyette bulunan ilaç ve endüstri fabrikalarına da bir ziyaret gerçekleştirdi.
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