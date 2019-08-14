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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Samsun Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Oral: 'Yabancılara daire ve dükkan satalım ama toprak satmayalım' İzle

Samsun Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Oral: 'Yabancılara daire ve dükkan satalım ama toprak satmayalım' İzle

Samsun’un ev ve genel görünümünün havadan DRONE görüntüsü

Salar Gayrimenkul 

-Mevlüt Oral’dan detay
-Oral’ın konuşması
-Genel görüntü

( SAMSUN ) Samsun Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Oral: "Yabancılara daire ve dükkan satalım ama toprak satmayalım"- Yabancılar bugüne kadar toplam 2 bin 599 ev ve arsa aldı- Samsun'a yabancı ilgisi SAMSUN

- Yabancılar bugüne kadar Samsun’da toplam 2 bin 599 ev ve arsa satın aldı. 2018 yılına kadar 1902 ev-dükkan, 242 arsa alan yabancılar, 2019 yılı ilk 8 ay içerisinde de 416 konut ve 39 arsa aldılar. Samsun Tüm Emlakçılar Meslek Odası (SATEM) Başkanı Mevlüt Oral, yabancıların Samsun’daki ev, dükkan ve arsalara ilgi gösterdiğini belirterek, toprak satılmasını doğru bulmadığını söyledi.

“Yabancılar içerisinden en çok gayrimenkul alan Iraklılar” Daha çok Iraklıların gayrimenkul aldığını ifade eden Mevlüt Oral, “Yabancılar, 2018 yılına kadar Samsun’da 1902 gayrimenkul aldılar. Bunlar ev ve dükkanlardan oluşuyor. 242 adet de arsa aldılar. Bunun içerisinde Suriyeli, Iraklı, Afgan ve diğer milletlerden de insanlar var ama çoğunluğunu Iraklılar oluşturuyor. 2019 yılı Ocak ayından Ağustos ayına kadar merkez ilçelerimiz olan Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy’de ise 416 ev ve dükkan, 39 adet de arsa aldılar. Bu rakamları, 2019 yılı sonunda yabancıların aldığı gayrimenkul ve arsaları diğer yıllara göre değerlendirmek için tutuyoruz” dedi.
“Yabancıların toprak almasına karşıyım” Yabancıların arsa almaması gerektiğini belirten Oral, şunları söyledi: “Ben yabancıların gayrimenkul almasında bir sıkıntı görmüyorum ama toprak alamasınlar. Ev ve dükkan almalarına bir şey demiyoruz. Edindiğimiz bilgilere göre Almanya’da yabancılar daire ve dükkan alıyor ama toprak alamıyorlar. Bence biz de burada yabancılara daire ve dükkan satalım ama toprak satmayalım. Yabancılar yatırım yapsın ama toprak almasınlar. Yani daire ya da dükkanları yıkıldığı zaman burada toprak sahibi olmasınlar. Avrupa Birliği Uyum Yasaları'na uyuyorsak bunlara da uymalıyız.”
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