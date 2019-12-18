Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Salyangoz ihracatıyla 2 milyon dolar gelir sağlanıyor - İZMİR

Salyangoz ihracatıyla 2 milyon dolar gelir sağlanıyor - İZMİR

- Salyangoz işleme tesisinden görüntüler - Firmanın İhracat Sorumlusu Feray Anık'ın konuşması - Firma sahibi Sedat Yasa'nın konuşması Aydın 'dan salyangoz ihracatıyla 2 milyon dolar gelir sağlanıyorİZMİR (AA) - Aydın 'ın Söke ilçesinde doğadan toplanarak tesislerde işlenen salyangozların Avrupa ülkelerine ihracatı yoluyla yılda yaklaşık 2 milyon dolarlık döviz girdisi elde ediliyor.Yenidoğan Mahallesi'nde Hisar Doğa Ürünleri şirketi tarafından kurulan salyangoz, kurbağa ve mantar işleme tesisi, başta ilçe olmak üzere Aydın bölgesi ekonomisine can veriyor.Sonbahar yağmurları sonrası çıkan salyangozları vatandaşlardan kilosu 6 - 7 liradan alan firma, bu ürün yaklaşık 200 kadının çalıştığı tesiste temizlenip pişirildikten sonra paketlenerek Fransa, İtalya, Macaristan ve İsviçre'ye ihraç ediyor.Yıllık bin ton kapasitesi olan fabrikada yaklaşık 300 ile 400 ton arasında salyangoz işleniyor. Salyangoz ihracatıyla kent ekonomisine yılda 2 milyon dolarlık döviz girdisi sağlanıyor. Yılın 6 aylık bölümünde salyangoz işleyen tesis, diğer aylarda da mantar ve kurbağa bacağı üretimi yapıyor.Hisar Doğa Ürünleri A.Ş Üretim ve İhracat Sorumlusu Feray Anık, gazetecilere açıklamasında, 40 senelik bir şirket olduklarını, dış pazarlarda talep gören ürünlere odaklı faaliyet gösterdiklerini ifade etti.
Köylerden tedarik ettikleri ham maddeleri tesiste işleyip ihracat yaptıklarını anlatan Anık, "Salyangozda ilkbahar ve sonbahar olmak üzere iki sezon var. Yağmurlu havalarda üreticilerin topladığı salyangozları ihracata yönlendiriyoruz." dedi.
Firma sahibi Sedat Yasa da Türkiye'nin salyangoz ihracatının önemli bölümünü yaptıklarını, köyden kente göç nedeniyle salyangoz toplayan köylü sayısının azaldığını, bunun ihracatta da düşüşe neden olduğunu kaydetti.

Bahar Yağmurları Kurbağa Bacağı Salyangoz 2 Milyon Dolar İsviçre 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Shaqiri'den Muhteşem Rövaşata!Shaqiri'den Muhteşem Rövaşata!
İsviçre Ve Belçika'da Yasİsviçre Ve Belçika'da Yas
İsviçre'de Otobüs Kazası: 28 Ölüİsviçre'de Otobüs Kazası: 28 Ölü
Elektrik Hatlarına Havalı TemizlikElektrik Hatlarına Havalı Temizlik
Türkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola ÇıktıTürkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola Çıktı
Türk Firma Dünya Liderine işi ÖğretecekTürk Firma Dünya Liderine işi Öğretecek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı