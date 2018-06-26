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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
'Sakin şehir'de istihdam atağı - ŞANLIURFA Haberi

'Sakin şehir'de istihdam atağı - ŞANLIURFA Haberi

"Sakin şehir"de istihdam atağı - ŞANLIURFA - Halfeti ilçesinde tekstil fabrikasında kadın ve erkek işçilerin çalışması - Halfeti Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Albayrak'ın konuşması - Fabrikanın genel müdürü Mehmet Karabulut'un konuşması - Halfeti ilçesi Fırat Nehri üzerinde teknelerin tur atması"Sakin şehir"de istihdam atağı - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şanlıurfa 'nın Halfeti ilçesinde, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Şeref Albayrak'ın girişimleriyle, 600 kişiye iş olanağı sağlayacak tekstil fabrikası açıldıŞANLIURFA (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şanlıurfa 'nın Halfeti ilçesinde, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Şeref Albayrak'ın girişimleriyle açılan tekstil fabrikası 600 kişiye istihdam sağlayacak.Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesince "sakin şehir" ağına dahil edilen Halfeti'de, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamındaki görevlendirme sonrası başlayan hizmet seferberliği yoğun şekilde devam ediyor.KHK kapsamında Kaymakam Şeref Albayrak'ın belediye başkan vekili olarak görevlendirildiği ilçede, ulaşımdan temizliğe, altyapı ve üstyapıdan turizme kadar birçok projenin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için çalışma yürütülüyor.Turizmde hak ettiğini almaya başlayan Halfeti'de Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Albayrak'ın girişimleriyle, özel bir işletme tarafından 600 kişiye iş imkanı sağlayacak tekstil fabrikası açıldı.Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldikleri ilk günden itibaren bölgenin kalkınması ve kadınların istihdama katılmaları için çalıştıklarını belirtti.
Turizmle anılan Halfeti'nin bundan sonra istihdamla anılacağını vurgulayan Şeref Albayrak, şunları kaydetti:"Bu tekstil atölyesi Halfeti ekonomisine ciddi katkı sağlayacak. Burada üretim başladı, şu anda 150 kadın burada çalışıyor. Yıl sonuna kadar da 600 kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Toplam yatırım hedefi 5 milyon lira, bu sayede Halfeti'ye aylık 1 milyonluk para girişi olacak. Biz ilçemizi sadece turizmle değil bu tür yatırımlarla gündeme getirmek için çabalıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde farklı yatırımları ilçe halkıyla buluşturmayı amaçlıyoruz. Böylelikle hem işsizlik azalacak hem de ilçemize sıcak para akışı sağlanacak. Böyle bir iş yeri açtığı için Alt Tekstil'e teşekkür ediyorum."Fabrikanın genel müdürü Mehmet Karabulut ise kendilerine istihdam olanağı sağlayan Kaymakam Şeref Albayrak'a teşekkür etti.Çalışmalarla ilgili bilgi veren Karabulut, "Biz burada sıfırdan personel yetiştiriyoruz. Bağdan bahçeden kadınları buraya getirdik 4 haftalık eğitim sürecinin ardından üretime geçtik. İnşallah daha güzel çalışmalarla yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Tekstil Fabrikası Tekstil Atölyesi Fabrika Muhabir Allah 

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