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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Rüzgar YEKA-2 ihalesi (3) - ANKARA

Rüzgar YEKA-2 ihalesi (3) - ANKARA

- Rüzgar YEKA - 2 ihalesiEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca düzenlenen Rüzgar YEKA - 2 kapsamında Balıkesir bölgesinin 250 megavatlık ihalesinde kilovatsaat başına en düşük teklifi 3,53 dolar - cent ile Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti verdiRüzgar YEKA - 2 ihalesi başladı - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, dört bağlantı bölgesinde toplam bin megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesi oluşturulması için yaptığı YEKA ihalesi başladıANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, 4 ayrı bölge için toplam bin megavatlık Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi 9 şirketin katılımıyla başladı.
Bakanlıkta yapılan ihalenin komisyon başkanlığını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan yapıyor.YEKA - 2 ile daha önce yapılmış bin megavat rüzgar YEKA'dan sonra 4 bölgede 250'şer megavat olmak üzere ikinci bin megavatın Türkiye'ye kazandırılması hedefleniyor.Aydın, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale bağlantı bölgeleri için açık eksiltme usulüyle yapılan ihaleye katılan şirketler şöyle: - Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti. - Enerjisa Üretim Santralleri AŞ - Eze İnşaat AŞ - İklim Elektrik Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ - Beyçeli̇k Elewan Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇ Üreti̇m AŞ - Res Anatolia Holdi̇ng AŞ - B. Ergünler Yol Yapı İnşaat Taah. Madenci̇li̇k Nakli̇yeci̇li̇k San. Ti̇c. AŞ - Çini̇li̇ Res Enerji̇ Üreti̇m San. Ti̇c. AŞ - Gem Wind Enerji Sanayi Ticaret AŞ

Rüzgar Enerjisi Misyon Dolar Akkale Gesi 

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