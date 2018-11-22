Rusya narenciyeyi geri gönderdi, üretici mağdur oldu

-Portakal paketleme fabrikasından detaylar

-Kadınların portakal paketlemesi

-Mehmet Akın Doğan röp.

-Portakal detayları



( ADANA -ÖZEL)- Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: “Ürünlerimiz çok kaliteli olmasına rağmen gönderildi, bu karar tamamen siyasi” ADANA



- Rusya'ya ihraç edilen tonlarca narenciyenin, Akdeniz meyve sineği zararlısının bahane edilerek geri gönderilmesi üreticilerin tepkisine neden oldu. Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Yüreğir Ziraat Odası (YZO) Başkanı Mehmet Akın Doğan, Akdeniz meyve sineğine karşı yoğun mücadele edildiğini yapılan ilaçlamalar sonucunda herhangi bir zarara rastlanmadığını belirterek, “Ürünlerimiz çok kaliteli olmasına rağmen bu kararın tamamen siyasi olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Narenciye üretiminin yüzde 60-70’inin Rusya’ya gönderilmekte olduğunun altını çizen Doğan, “Rusya’da kapılarını kapatıp adımlarını yavaşlattığı için gemilerle ürünlerimiz Türkiye’ye geri gönderildi. Bunların bir kısmı iç piyasaya ve Irak pazarına gönderildi. Ve şuan iç piyasa ve Irak pazarı tıkandı. Ürünlerimiz para etmiyor, dalında bekliyor” ifadelerini kullandı. “Sıkıntıya çözüm istiyoruz" Narenciyenin 3’te 2’sinin hasat edilmek için beklediğini ifade eden Mehmet Akın Doğan, “Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart ayına kadar Adana’da ve bölgemizde narenciye hasadı yapılmakta şimdiden bunun önü açılmazsa daha büyük sıkıntılar çıkacaktır. Cumhurbaşkanımızın ve ilgili bakanlıklarımızın devreye girip Rusya’ya gönderilen ürünlerdeki sıkıntının çözülmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Karar tamamen siyasidir” Mehmet Akın Doğan, Ekim ayının ortalarında Rusya’ya giden ürünlerde Akdeniz meyve sineği ve ilaç kalıntısı bahane edilerek ürünlerin geri gönderildiğini ifade ederek, şunları söyledi: “Halbuki bu yıl Adana’da Akdeniz meyve sineğine karşı toplu ilaçlamalar yapıldı. Ve ilaçlamalar sonucunda Akdeniz meyve sineği vuruğuna rastlanmadı. Ürünlerimiz çok kaliteli olmasına rağmen bu karar tamamen siyasi. Yoksa bizim ürünümüzün her yıl bu zamanlarda hasadı bol yapılırdı. Öyle ki hasat etmeye işçi bulamıyorduk. Şuan işçilerin çoğu da boşta evlerinde beklemekte. Hasatta durgunluk var. Tüccarlar tarafından alınan narenciye hasat edilmekte. Ve bunlarda narenciye paketleme tesislerinde soğuk havalarda bekletilmekte. Ve bir kısmı da Irak pazarında Avrupa bölgesine gönderilmekte.” Doğan, 2016 yılında ihracat yapan firmalara ton başına 120 TL Destekleme Fiyat İstikrar Fonu'nun (DFİF) verildiğini bu rakamın geçen yıl 50 TL olduğunu kaydederek, “DFİF bu yıl açıklanmadı. Aslında bu yıl döviz kurlarının yüksek olmasından ve ürünlerin para etmemesinden dolayı DFİF desteğinin erken ve beklentilere yakın ilan edilmesini istiyoruz” dedi.



