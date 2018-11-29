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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Rusya 'Akdeniz Meyve Sineği'ni bahane etti, ihracatlık mandalina dalında çürüyüp döküldü

Rusya 'Akdeniz Meyve Sineği'ni bahane etti, ihracatlık mandalina dalında çürüyüp döküldü

Dalında kalan narenciyeden genel ve detay görüntüler

Mısır Hayvan 

-Narenciyenin toplanmasından görüntüler
-Mandalinalardan detay görüntüler
-Üretici Tufan Boydağ ile röportaj

( ADANA - ÖZEL)- Çukurova’dan ihraç edilecek tonlarca mandalina, Rusya’nın Akdeniz Meyve Sineğini bahane ederek iade etmesi ve almaması nedeniyle dalında çürüyüp dökülmeye başladı- Üretici Tufan Boydağ, dökülen ürünün 4 kilosunu 10 kuruştan, kalanları da hayvanlara yem olarak verdiğini söyledi ADANA

- Çukurova’dan ihraç edilecek tonlarca mandalina Rusya’nın Akdeniz Meyve Sineğini bahane ederek almaması nedeniyle dalında çürüyüp dökülmeye başladı.
Üretici Tufan Boydağ, dökülen ürünün 4 kilosunu 10 kuruştan, kalanları da hayvanlara yem olarak verdiğini söyledi Rusya’nın, tonlarca narenciyeyi Akdeniz Meyve Sineğini gerekçe göstererek geri göndermesi nedeniyle bahçedeki ürünlerinin de dalında kaldığını belirten üreticiler perişan olduklarını söyledi.

Üreticiler, dalında kalan ve bozulmaya yüz tutan tonlarca ürünü, hayvanlara yem olarak kullanacaklarını, bu durumun kendilerini ekonomik olarak büyük zarara soktuğunu söyledi.

Üretici Tufan Boydağ, geçen ay 1 lira 20 kuruştan ihraç edilen narenciyenin, Akdeniz Meyve Sineği bahane edilerek geri gönderildiğini belirterek, "Rusya’nın iade ettiği ürünler piyasayı allak bullak etti. Dalında kalan ürünleri 40 kuruştan vermek zorunda kaldım. Yerdekilerden seçilenleri ise 4 kilosunu 10 kuruştan, kalanları da hayvanlara yem olarak verdim" dedi.
Durumlarının çok kötü olduğunu söyleyen Boydağ, "İlaç aldık, işçilerimiz var, borcumuz çok fazla. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Ürünlerimiz çok güzeldi ama dalda kalınca şişti. Ürün elimizde kaldı. Şu an hayvanlara yem olarak toplanıyor. Ben küçük bir çiftçiyim ve zararım 200-300 bin lira civarında. Büyük çiftçilerin zararı ne kadardır, Allah bilir" ifadelerini kullandı. Boydağ, narenciyenin durumundan dolayı bahçesindeki ağaçları sökerek, mısır ya da buğday üretimine yöneleceğini söyledi.

(ANL-
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