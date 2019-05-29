-Bakanın ziyaretinden detaylar

-Fabrikadaki çalışmalardan detaylar

-Fabrika Genel Müdüründen röp.

-Genel detay ve ayrıntılar



( KIRKLARELİ - ÖZEL) Rus Bakandan Kırklareli’ndeki un fabrikasında inceleme KIRKLARELİ



- Rusya Tarım Bakanı Dmitry Petruşev Kırklareli’nde un fabrikasında incelemede bulundu. Rusya Tarım Bakanı Dmitry Petruşev Kırklareli’nin Büyükkarıştıran Beldesinde bulunan Kavukçu Un Fabrikasında incelemede bulundu. Rus Bakana Kavukçu Un Fabrikasının Yönetim Kurulu Başkanı ve fabrikanın Genel Müdürü Avşin Kaşıkçı eşlik etti. Rus Bakan Petruşev kendisine eşlik eden heyetle birlikte fabrikada incelemede bulunduktan sonra çalışmalar hakkında fabrika yetkilileri ile bilgi alışverişinde bulundu. Bilgi alışverişinden sonra Rus Bakan fabrikadaki çalışmaları çok beğendiklerini ifade ederek fabrikadan ayrıldı. “Fikir almaya çalışıyorlar” Un Fabrikasının Genel Müdürü Avşin Kaşıkçı ziyaretle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Sayın Rusya Tarım Bakanı ülkemizi ziyaret etti. İki gündür Türkiye’de Tarım Bakanımızla Ankara’da görüşmeleri oldu. Türkiye’de modern bir un fabrikasını ziyaret etmek istedikleri bize iletildi. Bu nedenle bizde kendilerini fabrikamızda ağırladık. Firmamız hakkında kendilerine bilgi verdik. Ondan sonrada tesisimiz gezdik. Tesisimizdeki makineler hakkında bilgi verdik. Tüm makinelerimiz Türk malıdır. Bu konuda kendilerine bilgi verdik. Sanıyorum ki Rusya’daki değirmen alt yapısını geliştirmeyi düşünüyorlar. Bu konuda bir fikir almaya çalışıyorlar. Fabrikamızı çok beğendiler çok modern bir tesis olduğunu söylediler” dedi.



