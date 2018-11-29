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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Romanya'ya avokado ihracatı - ANTALYA

Romanya'ya avokado ihracatı - ANTALYA

- Avokado bahçesinden detay görüntüler - Ağaçtan avokado toplanması - Toplanan avokadolar - Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen ile röportajRomanya'ya avokado ihracatı - Antalya 'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerinden, Ukrayna ve Rusya'nın ardından Romanya'ya da avokado ihraç edilmeye başlandı - Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen: - "Bu yıl Romanya'ya 150 bin adet avokado ihraç etmeyi planlıyoruz"ANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde yetiştirilen avokado Romanya'ya da gönderiliyor.Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, gazetecilere yaptığı açıklamada, coğrafi işaret belgesini aldıkları Alanya ve Gazipaşa'ya ait avokadonun yurt dışı pazarının geliştiğini söyledi.

Ukrayna ve Rusya'nın ardından Romanya'ya da avokado ihraç etmeye başladıklarını belirten Sevilgen, "İlk sevkiyatımızı bugün gerçekleştiriyoruz, 32 bin adet avokadoyu Romanya'ya gönderiyoruz. Bu yıl Romanya'ya 150 bin adet avokado ihraç etmeyi planlıyoruz. İlerleyen dönemlerde bu miktar daha da artacaktır." dedi.
Ürünün frigorifik soğutucu kasalı araçlarla gönderildiğini dile getiren Sevilgen, ürünlerin en geç bir hafta içinde Romanya'da olacağını bildirdi.Alanya ve Gazipaşa'da 9 cins avokado yetiştirildiğini anlatan Sevilgen, ürünün 2,5 liradan satıldığını ifade etti.
Sevilgen, üreticilere ürünü toplarken daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Bild Yurt Dışı Dolar Gesi Gori 

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