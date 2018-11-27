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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Robot Ada'dan dans şov - KONYA

Robot Ada'dan dans şov - KONYA

- Merve Özbey'in robotlarla verdiği konserden detaylarRobot Ada'dan dans şovKONYA (AA) - Konya 'da, yerli insansı mini robot "Ada", şarkıcı Merve Özbey ile dans etti.Robotun üretici firmasından yapılan yazılı açıklamada, Antalya'da şarkıcı Merve Özbey'in robotlarla konser verdiği belirtildi.Firmanın yönetim kurulu başkanı Özgür Akın'ın organizasyonda yaptığı konuşmaya da değinilen açıklamada şunlar kaydedildi:"Geleneksel olarak düzenlediğimiz, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanındaki bayilerimizden gelen personellerimizin katıldığı organizasyona her yıl farklı bir sanatçı çağırıyoruz. Bu yıl da dünyada bir ilke imza attık ve ürettiğimiz mini robot Ada, sanatçı Merve Özbey ile sahne aldı. 4 gün süren organizasyonda robotlarımızın sahnede dans etmesi, sanatçımıza eşlik etmesi izleyenleri adeta büyüledi."

Robotlar Yazılı Açıklama Şarkıcı Robot 

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