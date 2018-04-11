Rize Ziraat Odası yaş çay taban fiyatı beklentisini 2 lira 60 kuruş olarak açıkladı Haberi



- Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, 2018 yılı yaş çay taban fiyatının, desteklemelerle birlikte 2 lira 60 kuruş olması gerektiğini dile getirdi. Gerçekleştirilen Rize Ziraat Odası Meclis Toplantısı’ndan çıkan karar ile mayıs ayında hükümet tarafından belirlenecek olan yaş çay taban fiyatının 2018 yılında 2 lira 60 kuruş olması gerektiğini dile getiren Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç “Bugün Rize Ziraat Odası meclis toplantısını gerçekleştirdik. Meclis toplantısının gündemi olan 2018 yılı yaş çay taban fiyatının belirlenmesi noktasında talebimizi açıklıyoruz. Meclisimizin kararı desteklemeler dahil yaş çay kilogram başına 2 TL 60 kuruş fiyat talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin terör ile mücadelesini göz önünde bulundurarak, gerçekçi bir fiyat talep ettiklerini dile getiren Paliç “Geçtiğimiz yıl 2 lira 13 kuruştu fiyatımız. Şuanda terör ile mücadele var, devletimizde bugün ki şartlarını biliyoruz, biz tüm ülke vatandaşları olarak zaten devletimizin yanındayız, emrindeyiz. Ama hayat şartları ve gübre artışları, bir çok unsurlar göz önünde bulundurularak, bütün arkadaşlarımızın gündeme getirmesine, daha fazla istememiz gerektiğini dile getirmesine rağmen biz gerçek+çi olabilmek için 2 lira 60 kuruşu oy birliği ile kabul ettik” dedi.

"Bu yıl çay toplama işlemi erken başlayacak" Bu yıl çay toplama işleminin erken başlayacağını dile getiren Nevzat Paliç, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını Rize’ye davet ederek “Her tarafta çay aynı oranda yetişerek geliyor. Bu nedenle özel sektöründe, ÇAYKUR’unda erken başlaması gerekecektir, çayın hasadına erken başlanacaktır. Bakanımızın da buraya mutlaka daha önce gelmesini, Nisan’ın sonuna doğru gelip kampanyayı açmasını talep ediyoruz. Gurbetçi vatandaşlarımıza da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Onlarda öncelikle gelsinler çaylarını erken toplasınlar. Çünkü hepsi birden geldiğinde fabrikalarımız buna yetişemeyebilir. Erken gelsinler hep beraber bu işe erken başlayalım” diye konuştu.

ÇAYKUR'a kota önerisi Mayıs ayı itibariyle başlaması beklenen çay toplama işlemi sırasında ÇAYKUR’un çaya koyacağı kotanın 500 kilogram olmasını istediklerini dile getiren Paliç “ÇAYKUR’dan tek bir talebimiz var, birinci çayda kotanın 500 kilogram olmasını talep ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 400’dü bu yıl Mayıs ayında toplanacak çay için 500 kilogram kota talep ediyoruz. Geçtiğimiz yıl birinci sürgün çayda 400, ikinci sürgün çayda 500, üçüncü sürgün çayda 500 kilogram kota uyguladı, bizim isteğimiz ilk çayda 500 kilogram kota uygulasın. ÇAYKUR’dan tek isteğimiz bu” açıklamasında bulundu. Türkiye’de bir çok ürünün olduğu gibi çayın da festivali olması gerektiğini dile getiren Paliç sözlerine “Çayın bir festivali olması lazım. Her ürünün var fakat çayın yok. Açışta Ziraat Odası’yla, Borsasıyla, valilikle, belediyelerle tüm kurum ve kuruluşlarıyla, özel sektörüyle, işçisiyle hep birlikte bunu bir festivale dönüştürelim. Biz istiyoruz ki çayında bir festivali olsun ve çay toplamaya başlarken festival havasında, festivalle başlayalım” ifadeleriyle son verdi.

