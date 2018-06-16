Ramazan bayramında en güzel hediye kestane şekeri

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( BURSA -ÖZEL) BURSA



- Ramazan Bayramı'nda götürülebilecek en güzel hediyenin kestane şekeri olduğu ifade edilirken, kilosu 5-10 liraya satılan ürünlerin ise kestane şekeri olmadığı açıklandı. Sağlık açısından da vitamin dolu kestane şekeri ile Bursa'yı dünyaya tanıtmaya kararlı olan Kardelen Kestane Şekeri, yurt içi ve yurt dışı yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı'nda vatandaşların hem sağlık açısından hem de Bursa'yı simgesiyle tanıtmak açısından gidecekleri ziyaretlere kestane şekeri almalarını tavsiye eden Kardelen Kestane Şekeri Kalite Kontrol ve Ar-Ge Yöneticisi Ebru Aygün, "Ramazan Bayramı'nı idrak ediyoruz. Çıkıyor Bursa'nın simgesi olan kestaneyi, en kaliteli ve lezzetli bir şekilde tüketicilere sunmak için çalışıyoruz. Biz Bursalı vatandaşlarımızdan da Bursa'da veya şehir dışına gidecekleri bayram ve akraba ziyaretlerinde çikolata veya baklava yerine kestane şekeri götürmelerini tavsiye ediyoruz. Bu tercih şehrimizin tanıtımı açısından da çok faydalı olacaktır" dedi.

Zihinsel yorgunluktan sindirim sistemine kadar birçok konuda faydalı olan kestane şekeri hakkında bilgi veren Aygün, "Fosfor, demir gibi vitaminler konusunda zengindir. Çocukların gelişmesinde önemli rol oynar. Sağlık olarak basur ve varislere iyi geldiği söyleniyor. Hediyelik paketlerimizde Bursa'nın tarihi yerlerine, simgelerine yer vererek şehrimizin tanıtımına bu şekilde de katkıda bulunuyoruz. Bursa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini de bu şekilde göstermemiz gerekiyor. Her aileye ve kişi sayısına göre üretimimiz mümkün. 50 gramdan 10 kiloya kadar kestane şekeri paketi satışımız da bulunmaktadır" diye konuştu.

Kilosu 5 ile 10 liradan satılan kestane şekerlerine dikkat çeken Aygün, "Bunlar müşteriyi kandırmaya yönelik satışlardır. Kestanenin ham haline baktığımız zaman 20 ile 25 liradan satılırken, kestane şekerinin kilosunu 10 liradan almak mümkün değil. Bunun hazırlanması, işçiliği, şekeri ayrı bir iştir. Biz kestane şekerinde kalitemizle ön plandayız. Bizim sloganımız 'fiyat unutulur kalite akılda kalır' olmuştur. Kalitemizi her geçen gün yüksek tutup farklı şekillerde kestane şekerini sunmaya çalışıyoruz" dedi.



