Başrollerinde Tuba Büyüküstün ve İlker Aksum'un yer alacağı 20 Dakika dizisi, hikayesini Kaçış Planı (The Next Three Days) filminden alıyor. Dizide, mutlu bir evlilikleri olan çiftin hayatları, kadının işlemediği halde bir cinayetle suçlanarak hapise girmesiyle altüst olması anlatılıyor. Her hafta yükselen bir tempoya sahip olacak dizide, koca, karısının bu cinayeti işlemediğinden emindir ve ipuçlarının peşinden koşar. Sonunda yapacak bir şey olm...

-Cennet çamurunun pişirilmesi-Kaymak döşenmesi-Fıstık döşenmesi-Hazırlanan cennet çamuru-Baklavacı Murat Eskicioğlu’nun konuşması-Cennet çamurunun görüntüsü-Vatandaş ile yapılan röportaj( KİLİS -ÖZEL)- Fıstık ile kaymağın buluştuğu cennet çamuru, iftar sofralarının aranılan tatlısı oluyor KİLİS- Fıstık ve kaymağın aynı lezzette buluştuğu cennet çamuru, Ramazan ayı içerisinde en çok tüketilen tatlılar arasında yer alıyor. Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil yapılan Kilis'e özgü cennet çamuru tatlısı, lezzetiyle Türkiye'nin en çok beğenilen tatlıları arasında yer alırken, Ramazan ayında ise iftar sofralarının aranılan tatlısı oluyor. Cennet çamuru-kaymaklı kırma künefe isimleriyle bilinen tatlının coğrafi işareti tescili Türk Patent tarafından gerçekleştirildi.Kilis’e özgü tatlı, adı ve tadı dolayısıyla yılın her mevsiminde tüketilebiliyor. Tatlı ustaların özenle hazırladığı tatlı Türkiye’nin her tarafında büyük ilgi görüyor. Baklavacı Murat Eskicioğlu, Cennet Çamurunun tescilli olduğunu ifade ederek, “Cennet çamurunun tescilinin yapılması Kilis açısından çok önemlidir. Cennet çamuru bilinenin aksine yiyen insanlara kilo aldırmamaktadır. Ayrıca çok faydalıdır. Cennet çamurunu hazırlamak çok kolaydır, 20 dakikada hazırlanır. Cennet çamuru yapıldıktan sonrada tüketilebilir, daha sonrada tüketilmesinde hiçbir sakıncası yoktur. Evlerde de hazırlanabilir çok kolaydır. Bu eşsiz lezzet sadece Kilis’tedir. Cennet çamurunun tadına bakmaya herkese Kilis’e çağırıyorum” dedi.Günlük 1 tona yakın tatlı tüketiliyor Kilis'te cennet çamuru tatlısı künefeci ile baklavacılar dışında vatandaşlarda kendi evlerinde rahatlıkla yaptığı cennet çamuru tatlısının Ramazan ayında günlük 1 tona yakın üretimi ve tüketimi oluyor. Kentte, normalde yaz dönemlerinde günlük üretim ve tüketimi yaklaşık 500 kilograma düşen tatlının kışın üretim ve tüketimi ise günlük 1.5 tonu buluyor. Her mevsim tüketilen tatlı, Ramazan ayında da yoğun ilgi gördüğü dönemlerden birini yaşıyor Kilosu 40-60 TL arasında satılıyor Kilis'in dünyaca ünlü cennet çamurunun kilosu tatlının içerisine konulan fıstık ile kaymağın bolluğuna ve Kalitesine göre kilogramı 40-60 TL arasında değişen fiyat ile satılıyor Tatlının yapımı Çiğ kadayıfın yağla yumuşatıldıktan sonra ocaktaki tepsiye yerleştirilerek ısıtılıyor. Daha sonra tepsiye toz şeker ilave edildikten sonra yaklaşık 20 dakika pişirildikten sonra hafif karıştırarak şerbet ve bol fıstık dökülüyor. Üzerine tarçın ve kaymak koyduktan sonra fıstık ekleyerek servise hazır hale getiriliyor. Cennet çamuru tatlısı kısacası bol fıstık, tereyağ, toz ve sıvı şeker, pudra şekeri ve tarçından atılıyor.