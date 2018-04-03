'Rally Turkey' Marmaris'e 50 bin turist çekecek - BURSA İzle
"Rally Turkey" Marmaris'e 50 bin turist çekecek - BURSA - Yarışmalardan detaylar - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkan Vekili Eren Üçlertoprağı'nın açıklamaları"Rally Turkey" Marmaris'e 50 bin turist çekecek - 2018 Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10. ayağı olan Rally Turkey, 13 - 16 Eylül'de Marmaris'te gerçekleştirilecek - TOSFED Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üçlertoprağı: - "Bu organizasyonu takip etmeye yerli ve yabancı yaklaşık 50 bin turist gelecek ve oteller, restoranlar dolacak. Dolayısıyla ülkemiz açısından çok verimli olacağına inanıyoruz" - "Başkanımızı çatı kuruluş olan FIA dünya konseyine seçtirerek Türkiye'nin gücünü tekrar gösterdik ve bu organizasyonu aldık. Bu sene artık kesinleşti. Eylül ayında bunu inşallah layıkıyla yapacağız"BURSA (AA) - CEM ŞAN - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkan Vekili Eren Üçlertoprağı, 13 - 16 Eylül'de yapılacak 2018 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10. ayağı olan "Rally Turkey"in, Marmaris'e yerli ve yabancı yaklaşık 50 bin turist getireceğini söyledi.
Üçlertoprağı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TOSFED'in uzun uğraşları sonucunda Türkiye'nin yeniden Dünya Ralli Şampiyonası'na dahil edildiğini hatırlattı.Türkiye'nin tanıtımına, bölge ekonomisine çok büyük katkı sağlayacak şampiyonanın Türkiye'nin gücünü göstermek açısından çok önemli bir organizasyon olacağını vurgulayan Üçlertoprağı, Türkiye'nin 7 yıl aradan sonra şampiyonanın bir ayağına ev sahipliği yapacağını, Marmaris ve çevresinde düzenlenecek yarışların Formula - 1'den sonra dünyadaki en büyük otomobil sporları organizasyonu olduğunu belirtti. Üçlertoprağı, tüm dünyanın yakından takip ettiği organizasyonda dünyanın en hızlı ve ünlü pilotlarının ağırlanacağını ifade ederek, teknoloji harikası WRC otomobillerin zorlu mücadelelerine ev sahipliği yapacak organizasyonun, etapları izlemeye gelen yerli ve yabancı turistlere nefes kesen anlar yaşatacağını aktardı. - "Oteller, restoranlar dolacak"Dünya Ralli Şampiyonası seçmelerinde Yeni Zelanda, Hırvatistan, Japonya, Şili, Kenya ve Güney Afrika'yı geride bıraktıklarına dikkati çeken Üçlertoprağı, şöyle konuştu:"Şampiyonada dünyanın en önemli otomobil markaları ve takımları yarışıyor. Caddelerde gördüğünüz otomobillerin pistlerde ve etaplarda dayanıklılıklarını gösterdiği, çok uzun zamandır bu sporun içinde oldukları, çok büyük bir ekonomiyi yöneten otomobillerin yanı sıra sponsorluklar, bunlara parça sağlayan yan sanayinin yönlendirildiği çok önemli bir organizasyon. Bu organizasyonu takip etmeye yerli ve yabancı yaklaşık 50 bin turist gelecek ve oteller, restoranlar dolacak. Dolayısıyla ülkemiz açısından çok verimli olacağına inanıyoruz." - "Lobi çalışması ve diplomasi yaptık"Üçlertoprağı, organizasyonun çok önemli olduğunu ve 130'u aşkın ülkeden takip edildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu organizasyonu iki yıl önce almıştık ama malum yaşadığımız darbe girişimi ve sonrasındaki gelişmelerden dolayı yarışma bizden alındı. Dolayısıyla iki yıl önce hakkımızı kaybettikten sonra devletimizin verdiği güçle çok fazla lobi çalışması ve diplomasi yaptık. Başkanımızı çatı kuruluş olan Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonunun (FIA) dünya konseyine seçtirerek, Türkiye'nin gücünü tekrar gösterdik ve bu organizasyonu aldık. Bu sene artık kesinleşti. Eylül ayında bunu inşallah layıkıyla yapacağız."Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türk otomobil sporlarına da yeni bir ivme kazandıracağına ve diğer büyük organizasyonların önünün açılmasına yardımcı olacağını anlatan Üçlertoprağı, "Bu büyük organizasyonla Türkiye'nin her kulvarda sergilediği prestijli duruşu ve mesajları tüm dünyaya ulaşacak. Ayrıca Dünya Ralli Şampiyonası'na sadece bir spor organizasyonu gözüyle bakmamamız gerekiyor, organizasyon ülke turizmi açısından da büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı. - "Buradaki otomobillerin fiyatı 500 - 600 bin doları buluyor"Üçlertoprağı, bu şampiyonanın dünyadaki ralli sporunun en üst düzey ve en prestijli organizasyonu olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:"Buradaki otomobillerin fiyatı 500 - 600 bin doları buluyor çünkü sahip olduğu özel materyaller, ekipmanlar ve bunların üzerindeki Ar - Ge çalışmaları maliyetleri çok ciddi etkiliyor. Sizin gördüğünüz sadece otomobil ama onun içinde çok ciddi bir teknoloji, Ar - Ge ve masraf var.Buna bağlı dinamiklerin de etkilenerek arkasında çok ciddi bir ekonomi yaşatan bir organizasyon. Şampiyona dolayısıyla ülkemize gelecek bütün bu markaların başarılarında Türkiye'nin ve Marmaris'in adı geçecek. Türkiye'nin ve bölgenin tanıtımı, doğal güzelliklerin tanıtımı ve şampiyonaya gelecek yabancı turistlerin cezbedilmesi için çok iyi bir fırsat olacak."