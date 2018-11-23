Quick Sigorta'dan yeni ürünler geliyor İzle

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( KONYA ) KONYA



- Quick Sigorta tarafından Konya’daki sigorta acenteleri ve sigorta alanında öğrenim gören üniversite öğrencilerine toplantılar düzenlendi.

Programlara katılan Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, önümüzdeki günlerde başlayacak yeni çalışmalarla ilgili bilgi verirken, banka teminat mektubu yerine geçecek kefalet sigortası uygulaması başladığını anlattı. Quick Sigorta “Büyük sosyal sorumluluk projesi” kapsamında Quick Sigorta yöneticileri ve sigortacılık alanındaki uzmanları, Sigortacılık öğrencileriyle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Konya’da düzenlenen programlarda şirketin uzmanları, Selçuk Üniversitesi Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü öğrencileriyle buluştu. Düzenlenen panelde öğrencilere 'Sigortacılığın Önemi ve Kariyer Yolu' anlatıldı. Daha sonra bir otelde düzenlenen toplantıda sigorta acenteleriyle bir araya gelen uzmanlar, sigortacılığın önemi ve sektördeki düzenlemeler hakkında bilgi verdi. "Esnafın hizmetine kefalet sigortasını sunduk" Türkiye’de ilk defa Anadolu’daki esnafın hizmetine kefalet sigortasını sunduklarını ifade eden Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, "Ülkemiz Ağustos ayından itibaren bir ekonomik problemin içine çekilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla aslında bu dönem içerisinde kurların oluşturduğu baskılarla hem enflasyonist sıkıntılar hem de ekonominin yeniliklere ihtiyacı oldu. Yeni ekonomi programı dediğimiz orta vadeli programda biliyorsunuz banka dışı finans gelişmesi için özel önem atfedildi ve bununla ilgili biz Quick sigorta olarak üzerimize düşen görevi aldık. Banka dışı finans kurumu olarak bir sigorta şirketi olarak kefalet sigortası konusunda adım attık. Piyasanın hizmetine, sektörün hizmetine işte Konya’da ve diğer illerde sanayicilerimizin ve tüccarlarımızın hizmetine kefalet sigortasını sunmaya başladık” dedi.

Bu hizmetin önemine vurgu yapan Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, “Bankalar işletmelerin hizmetine bir takım kredi limitleri sunuyorlar bu limitler hem gayri nakdi krediler hem de nakdi krediler için kullanılıyor. Halbuki biz şunu yapmaya çalıştık. Biz gayri nakdi kredi olarak teminat mektupları yerine kefalet senedi sunarsak bankadaki limitleri nakit kredi olarak kullanılabilir ve yatırıma dönüşebilir ya da yeni iş makineleri alabilirler, yeni istihdamlar oluşturabilirler. Dolayısıyla bu hem hükumetimiz tarafından destekleniyor ve yeni çalışmalar kapsamında ortaya konulan bir hedefti hem de biz ülke ekonomisine bir katkı sağlamak için bu paketi sunduk” ifadelerini kullandı. "Yeni ürünler geliyor" Yeni projelerin olduğunu belirten Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, “Çok yakın zamanda bina tamamlama sigortası ile ilgili ürünlerimizi piyasaya sunacağız. Bu konuda da biliyorsunuz uzun zamandır bir çalışmalar ve ihtiyaçlar var. Biz Quick Sigorta olarak finansal bir holding yapılanması içerisindeyiz. Dolasıyla bina tamamlama sigortası konusunda da ürünlerimizi piyasaya sunucağız. Onun dışında çok yakın bir zamanda alacak sigortalarıyla ilgili ürünlerimizi sunacağız. Finansal olarak piyasada Quick olarak çok fazla görecekler tacirlerimiz ve işletmelerimiz. Hemen arkasından basiretli tacir kampanyasını sunacağız. Biliyorsunuz ülkemizde zaman zaman büyük fabrikalar yangın yaşıyorlar. Bu işletmeler sadece sahiplerinin malları değiller. Aynı zamanda bu ülkenin varlıkları, istihdam oluşturuyor, vergi gelirleri oluşturuyor, başka bir takım gelirler oluşturuyorlar. Bunlar sadece sahiplerine ait değil hepimizin varlıkları. Biz tacirlerimize bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Basiretli tacir için yangın sigortası yapılması bu nedenle zorunludur" diye konuştu.



